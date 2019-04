Pregovarali iza zatvorenih vrata o 150 milijuna kuna: Hoće li Split biti blokiran?

Tjedan dana nakon što je u splitsku gradsku upravu i službeno pristigla pravomoćna presuda kojom je Grad dužan isplatiti oko 150 milijuna kuna u višedesetljetnom sporu oko zemljišta u istočnom dijelu grada, čime je ozbiljno ugroženo financiranje i funkcioniranje Splita, iza zatvorenih vrata održan je prvi razgovor gradonačelnika Andre Krstulovića Opare i tužitelja Nebojše Kneževića

Po neslužbenim informacijama, Knežević nudi mogućnost da se spomenutih 150 milijuna kuna isplati 'u različitim oblicima' - dakle zamjenskim nekretninama, kompenzacijom oko komunalnog doprinosa ili u gotovom novcu - kako ne bi došlo do blokade gradskog proračuna. Sporazum sa sličnim sadržajem on je potpisao s bivšim gradonačelnikom Željkom Kerumom na isteku njegova mandata, no u kasnijim godinama on nije proveden.

U ovom slučaju Grad Split tužen je zbog prometnica u sklopu terminala TTTS, koje su Knežević i drugi kupili u različitim stečajnim postupcima početkom devedesetih i na njih se upisali kao vlasnici. Dug niz godina trajalo je više sporova oko toga, a intenzivirali su se kada je gradska uprava pokušala na tom zemljištu izgraditi vodovodnu infrastrukturu, potom i kada ga je po Zakonu o cestama pokušala upisati kao 'nerazvrstane ceste'.