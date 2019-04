Saga duga trideset godina: Otkrivamo pozadinu sudske odluke koja bi Grad Split mogla dovesti na rub bankrota

Sudska presuda kojom Grad Split treba isplatiti oko 150 milijuna kuna privatnim tužiteljima u sporu oko zemljišta na predjelu TTTS, zbog čega mu prijeti potpuna blokada i zbog koje je gradonačelnik Andro Krstulović Opara otputovao na hitan sastanak s premijerom Plenkovićem, ogledni je primjer toga kako višedesetljetno skandalozno ponašanje institucija - u ovom slučaju prije svega sudstva - može doći na naplatu. Tportal je s nekoliko dobro upućenih sugovornika rekonstruirao tijek ovog spora i došao do zaključka da, jednostavno rečeno, Split treba platiti grijehe države, ali i bivših gradskih uprava koje su pokazale dramatičan nemar u zaštiti vlastite imovine

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara u dramatično intoniranom priopćenju u četvrtak ujutro objavio je da postoje informacije o pravomoćnom gubitku spora koji protiv Grada vode Nebojša i Alemka Knežević, Srećko Mišura i tvrtka Petra Dura. Otvoreno je najavio da Splitu prijeti potpuna blokada i da će svi proračunski korisnici - od vrtića i vatrogasaca do najranjivijih socijalnih skupina - ostati bez prihoda. 'Ovo je šokantan presedan koji potvrđuje svu nesreću privatizacije nakon osamostaljenja Republike Hrvatske', napisao je Krstulović Opara. I bio je u pravu.

U središtu spora nalazi se zemljište ukupne površine oko 54 tisuće četvornih metara u istočnom dijelu grada, u kojem je koncem osamdesetih izgrađen trgovački terminal nazvan TTTS. Zemljište je oduzeto bivšim vlasnicima, no to nije bilo provedeno u knjigama, već je upisano tek 'pravo korištenja' desetaka različitih tvrtki koje su kao osnivači krenule u pothvat izgradnje terminala. Radi se o bivšim socijalističkim gigantima poput Jadrantransa , Dalme , Jadrantekstila i drugih.

Tvrtke su uskoro krenule serijski propadati i tu dolazi do zanimljivog zapleta: pravo korištenja zemljišta ulazi u njihovu stečajnu masu, potom se prodaje, a Knežević i drugi tada se pojavljuju i, kako tvrde sugovornici tportala, ciljano kupuju upravo čestice na kojima se u stvarnosti nalaze prometnice. Za zemljišta na kojima se nalaze zgrade, naime, tvrtke su sklopile nagodbu i svaka se upisala na svoje vlasništvo.

'Tadašnja Općina Split nije na vrijeme upisala svoje pravo korištenja za ceste, što su sudovi ionako trebali provoditi, ali još je problematičnije postupanje sudova i tadašnjeg pravobraniteljstva koji nisu smjeli dozvoliti da se zemljište uopće nađe u stečajnoj masi', govori sugovornik tportala.

'Nered od vrha do dna države'

'Radi se o primjeru nereda od vrha do dna države. Nije jasno ni kako su se Knežević i drugi upisali kao vlasnici zemljišta, kad su u ionako spornom stečajnom postupku kupili tek pravo njegovog korištenja. To zbilja treba ispitati', dodaje on.

U desetljećima koja su uslijedila vodio se niz različitih postupaka oko ovih 54 tisuće kvadrata: Knežević i partneri zahtijevali su da im se isplati naknada jer se njihovo zemljište koristi kao cesta, splitske gradske službe mahom nisu reagirale, a stvar se zahuktala u doba kada je odlučeno izgraditi vodovodnu i kanalizacijsku mrežu za obližnje naselje Žrnovnica jer je infrastruktura dijelom trebala proći upravo ovim dijelom grada.