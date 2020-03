Predstojnik Plenkovićevog ureda o policijskom satu i izvanrednom stanju: Za sada to nije opcija

'Ovo je kriza čije trajanje nije jednostavno procjenjivati', kaže za RTL predstojnik Ureda predsjednika Vlade

Potom je komentirao i zahtjeve poduzetnika koji žele da im se otpišu javna davanja.

'Apsolutno smo svjesni toga. To je jedna od opcija. To se razgovara i diljem EU. To je na stolu, predmet razgovora. Moguće i u drugom paketu, ali ne mogu decidicirano sada reći. Javni sektor i smanjenje plaća? I to je na stolu', jasno će Frka Petešić dodajući:

'Ovo je kriza vrlo dubokih razmjera čije trajanje nije jednostavno procjenjivati.'