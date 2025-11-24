Predsjednik zagrebačke skupštine želi što prije plan za Vjesnik: 'Ne želimo da ovakav ostane 10 godina'

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) pozvao je u ponedjeljak Vladu da što prije predstavi plan o budućnosti Vjesnikova nebodera s obzirom da je država većinski vlasnik, dodavši kako ne žele da ovakav Vjesnik, na ovaj način, ostane sljedećih pet do deset godina.

''Ne želimo da Vjesnik sljedećih deset godina opet bude simbol nebrige prema prostoru. Želimo čim prije dobiti odgovore kako će taj prostor izgledati u budućnosti i kakav je plan. Naravno, te odgovore treba dati država koja je većinski vlasnik zgrede s preko 60 posto'', rekao je Mišić na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini. Vjesnikov neboder, koji je izgorio u požaru prošlog tjedna, dugo je godina bio jedan od simbola grada Zagreba, istaknuo je Mišić.

Po završetku očevida, dodao je, očekuje odgovore na pitanja je li bilo propusta od strane države i kako je moguće da grupa pojedinaca u zgradi provede nekoliko sati.

''Ovo nije napad, već samo izražavanje stava da ne želimo da ovakav Vjesnik, na ovaj način, ostane sljedećih pet do deset godina'', napomenuo je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine.

Rasprava o zagrebačkom proračunu 16. prosinca Za izazivanje požara u Vjesnikovom neboderu zapaljenjem kartonskih kutija ispunjenih papirom u ponedjeljak navečer, 17. studenoga, osumnjičena su dvojica 18-godišnjaka. Njima je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu 21. studenoga odredio jednomjesečni istražni zatvor, na zahtjev Općinskog kaznenog državnog odvjetništva, koje je pokrenulo istragu. O proračunu Grada Zagreba za 2026. gradski zastupnici raspravljat će 16. prosinca. Što se tiče proračuna Grada Zagreba za 2026., gradski će zastupnici o njemu raspravljati na sjednici 16. prosinca. On će, u usporedbi s proračunom za 2025., biti neznatno veći, za jedan posto. ''Naglasak naših amandmana bit će na onim socijaldemokratskim politikama koje su nam važne, a to su obrazovanje, zdravstvo, socijalna politika, domovi za starije, a bit će nešto i o prometu. Naši su prijedlozi rezultat razgovora s našim članstvom kroz cijeli listopad'', kazao je SDP-ov Mišić.