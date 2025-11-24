Uskoro izvanredna konferencija o sudbini Vjesnikova nebodera

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić održat će u ponedjeljak sastanak o izvješću o stanju konstrukcije nebodera Vjesnik nakon požara s predstavnicima Grada Zagreba i stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Na sastanku u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u 13.30 sati bit će i ostale interventne službe . Nakon toga dat će izjave za medije, izvijestili su u ponedjeljak iz tog ministarstva.

Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja oko njega. Pregled su radili i dronovima te su oni kružili oko zgrade kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u nju, na što čekaju policijski istražitelji da bi mogli početi s očevidom na mjestu požara.

Zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, jedne od glavnih gradskih prometnica, u ponedjeljak su nastavljeni radovi na novoj prometnoj regulaciji, ali i prometne gužve i kolone u Zagrebu. Radovi na privremenom rješenju, kako bi se povećala protočnost prometa na dvije trećine uobičajenog kapaciteta, trajat će idućih desetak dana ili do današnje procjene statičara o sigurnosti konstrukcije nebodera.

Statičar: Zgrada nije sigurna

Statičar iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Juraj Pojatina rekao je jutros u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' da odluka o eventualnom rušenju zgrade Vjesnika ili obnovi ovisi o vlasniku.