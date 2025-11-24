Uskoro izvanredna konferencija o sudbini Vjesnikova nebodera

Danas se očekuje izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o stanju izgorjelog Vjesnikova nebodera
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić održat će u ponedjeljak sastanak o izvješću o stanju konstrukcije nebodera Vjesnik nakon požara s predstavnicima Grada Zagreba i stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Na sastanku u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u 13.30 sati bit će i ostale interventne službe. Nakon toga dat će izjave za medije, izvijestili su u ponedjeljak iz tog ministarstva.
Hoće li se neboder rušiti?
Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja oko njega. Pregled su radili i dronovima te su oni kružili oko zgrade kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u nju, na što čekaju policijski istražitelji da bi mogli početi s očevidom na mjestu požara.
Zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, jedne od glavnih gradskih prometnica, u ponedjeljak su nastavljeni radovi na novoj prometnoj regulaciji, ali i prometne gužve i kolone u Zagrebu. Radovi na privremenom rješenju, kako bi se povećala protočnost prometa na dvije trećine uobičajenog kapaciteta, trajat će idućih desetak dana ili do današnje procjene statičara o sigurnosti konstrukcije nebodera.
Statičar: Zgrada nije sigurna
Statičar iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Juraj Pojatina rekao je jutros u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' da odluka o eventualnom rušenju zgrade Vjesnika ili obnovi ovisi o vlasniku.
'Ono što su naše analize pokazale je da je stanje statike izuzetno ugroženo i preporuka će ići u smjeru uklanjanja', naglasio je. Dodaje da zgrada nije sigurna te stupovi koji su trenutačno najkritičniji i izloženi vanjskim utjecajima atmosferilija imaju, kaže, dugotrajne negativne efekte na opožarenu konstrukciju. Vlaga koja ulazi u opožareni element stvara dodatne kemijske reakcije te one pridonose degradaciji samog betona i smanjenju čvrstoće, pa tako i stabilnosti cijele zgrade, istaknuo je Pojatina.