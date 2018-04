Predsjednik suda EU-a ne savjetuje Sloveniji tužbu protiv Hrvatske

Predsjednik suda Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu Koen Lenaerts izrazio je sumnju u pravni put koji je izabrala Slovenija, nakon što je u pismu Europskoj komisiji najavila tužbu protiv Hrvatske vezano uz arbitražu, te rekao kako bi bilo najbolje da obje zemlje sporazumno slučaj iznesu pred sud EU-a

"No, Slovenija je uvjerena da zbog hrvatskog odbijanja primjene arbitražne presude dolazi do slučajeva konkretnih povreda europskog prava", kažu u ministarstvu koje vodi Karl Erjavec.

Na izjavu predsjednika suda EU-a reagirao je i slovenski premijer Miro Cerar, ponovivši službena stajališta svoje vlade, prema kojima Hrvatska krši europsko i međunarodno pravo jer odbija implementirati presudu međunarodnog suda.

"No, ako se Hrvatska odluči da će sudjelovati u postupku implementacije arbitražne presude ili ako zajedno s nama nađe način da do toga dođemo, u tom ćemo se slučaju naravno i na našoj strani potruditi da dođe do rješenja jer je to naš zajednički interes. No, ako Hrvatska i dalje bude odbijala implementaciju, odlučni smo podnijeti i tužbu, bude li potrebno", kazao je Cerar.