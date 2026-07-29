Žalba tužitelja u Beogradu: Traže maksimalnu kaznu za roditelje dječaka ubojice

Sud je oca Vladimira Kecmanovića osudio 2024. na 14 i pol, a majku Miljanu Kecmanović na dvije godine i jedanaest mjeseci zatvora. Instruktor u streljani, u kojoj je otac učio sina pucati, osuđen je zbog lažnog iskaza na godinu i tri mjeseca zatvora.

Tužitelji su u žalbi naveli da kazne nisu pravilno odmjerene i da se neće u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja te su zatražili maksimalne kazne predviđene zakonom, za oca 14 godina i 11 mjeseci, a za majku tri godine zatvora.