Iskorak u Crnoj Gori: Ženama osigurali dva dana 'menstrualnog dopusta'

U obrazloženu se navodi kako se želi adekvatno regulirati dijagnosticirana patološka stanja sekundarne dismenoreje , čime se uklanjaju sve vrste predrasuda na radnom mjestu i uspostavlja ravnoteža između zdravlja žena i profesionalnih obaveza.

Kako prenose crnogorske Vijesti , ovo će pravo pripadati ženama koje imaju bolne menstrualne cikluse uzrokovane organskim uzrocima, kao što su endometrioza, polipi, miomi i slično.

Na inicijativu nezavisne zastupnice Jevrosime Pejović , žene u Crnoj Gori od danas će imati pravo na dva dana plaćenog 'menstrualnog' dopusta mjesečno.

'Posebnim stanjem privremene spriječenosti za rad smatrat će se bolovanje na kojem se može naći žena uslijed sekundarne dismenoreje povezane sa patološkim stanjima poput endometrioze, mioma, upale jajnika, endometrijalnih polipa, policističnih jajnika ili simptomima kao što su dispareunija, disurija, neplodnost ili krvarenje obilnije od normalnog. Dijagnozu sekundarne dismenoreje utvrđuje liječnik specijalista, a osiguranice su dužne da liječničko uvjerenje obnavljaju najkasnije do 31. prosinca tekuće godine i dostave ga poslodavcu do 30. siječnja sljedeće godine', piše u obrazloženju propisa.

Podsjetimo, Pejović je prilikom podnošenja inicijative, na praznik Dana žena, istaknula kako u društvu žive žene koje, zbog sekundarne dismenoreje, nerijetko svakog mjeseca primaju injekcije protiv bolova prije odlaska na posao.

Istaknula je da bi, zbog potrebe za obnavljanjem liječničkog uvjerenja, to osiguralo i redovitije ginekološke preglede, ali i doprinijelo boljoj prevenciji od bolesti kao što je rak vrata maternice.