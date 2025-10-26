Predsjednički izbori u Obali Bjelokosti: Quattara protiv četvorice

Građani Obale Bjelokosti biraju u subotu novog predsjednika, a za kontroverzni četvrti mandat kandidirao se dosadašnji predsjednik Alassane Ouattara (83)
Zapadnoafrička ekonomska sila, koja ima oko 33 milijuna stanovnika, proživljava velike političke tenzije.Oporba i civilno društvo tuže se na restrikcije Ouattarinih kritičara i ozračje zastrašivanja.
Ouattara ima četvoricu protukandidata. Njegova dva protivnika, bivši predsjednik Laurent Gbagbo i međunarodno poznati bankar Tidjane Thiam, nisu se smjeli kandidirati.
Promatrači očekuju da će Ouattara osvojiti 50 posto glasova potrebnih za pobjedu u prvom krugu.
Obala Bjelokosti je drugo gospodarstvo u zapadnoj Africi nakon Nigerije i jedan od najvažnijih europskih i američkih partnera u toj regiji.
Nezaposlenost mladih i korupcija imali su važno mjesto u predizbornoj kampanji,
Godine 2010. zemlja je utonula u sukob koji je odnio najmanje 3000 života, nakon predsjedničkih izbora između Gbagba i Ouattare.
Izbore 2020. pratili su sukobi, represija i nasilje. Po službenim podacima, 85 ljudi je poginulo, a oporba tvrdi da je bilo i više od 200 mrtvih.