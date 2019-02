Predsjednica tvrdi da nikada u javnosti nije govorila ni protiv koga. A što je onda ovo?

U ekskluzivnom intervjuu za Media servis predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je da nikada u javnosti nije govorila ni protiv koga. Takvu tvrdnju, koja je daleko od istine, izrekla je opovrgavajući da je Budimir Lončar, posljednji šef diplomacije SFRJ, kojega zagrebački gradonačelnik Milan Bandić želi odlikovati zbog 'izuzetnih postignuća i značajnog doprinosa međunarodnoj suradnji RH i ostalih zemalja članica EU-a', zapravo njezin savjetnik

Istina je da se predsjednica nije često upuštala u verbalno šamaranje pojedinaca i da umjesto toga, kako i priliči iskusnoj diplomatkinji, na zub radije uzima institucije, skupine i pojave. Do prije mjesec-dva predsjednica je redovito razapinjala vladu premijera Andreja Plenkovića, iako je oštrica uperena u kolektiv više u službi reklamiranja dežurnog kritičara nego poticaj kritiziranima da se uhvate ozbiljnog posla. No predsjednici nisu strani ni ponešto direktniji udarci.

Nešto kasnije, u razgovoru za N1, rekla je da je pogriješila kada ih je nazvala orjunašima: 'Trebalo ih je nazvati teroristima.'

'Malo me iznenadila reakcija hrvatske javnosti. Neki su se čak i prepoznali u tome. To nije bila reakcija službenim priopćenjem, nego na Facebooku, gdje smo malo osobniji. Ali dobro, dopuštam da se u Hrvatskoj stvari shvaćaju drugačije. Moram vam reći da sam pogriješila kad sam ih tako nazvala. Trebalo ih je nazvati teroristima jer to je pravi izraz za njih. Cijelu državu drže u teroru. Meni su prije utakmice s Češkom desetine ljudi slale e-mailove i poruke da će orjunaši izazvati nerede u Francuskoj. Te nerede ne treba i ne smije se povezivati ni s Torcidom, BBB-om, ni bilo kojom drugom navijačkom skupinom. To su pojedinci ili male skupine ekstremista koji su politički motivirani da bi Hrvatsku ocrnili u međunarodnoj javnosti', rekla je predsjednica.