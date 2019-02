Peglanje rejtinga: Naziru li se u novoj predsjedničinoj medijskoj ofenzivi prsti Mirjane Hrge?

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović najavila je da će u subotu na Pantovčaku održati konferenciju za medije, što će joj biti tek druga takva presica u protekle četiri godine. Danas je pak objavljen njezin veliki intervju za Media servis. Je li predsjedničino 'otvaranje' tek predizborni manevar i je li pretjerala u nastojanju da si popravi rejting u trenutku dok, eto, još uvijek 'nije odlučila' hoće li u utrku za novi mandat? Kontroverzne istupe iz posljednjeg predsjedničinog intervjua za tportal komentira komunikologinja Gordana Lesinger

U ekskluzivnom intervjuu za Media servis, u povodu godišnjice inauguracije, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović osvrnula se na protekle četiri godine mandata, pri čemu je na neka pitanja imala prilično 'tanke odgovore'. No kako to da je predsjednica odlučila dva dana zaredom dominirati medijskim prostorom? Može li se iza njezinih posljednjih poteza iščitati i pečat bivše novinarke Mirjane Hrge ?

'Savjetnicima je posao upravo to - da savjetuju. Ako je savjet proaktivnost u komunikaciji, onda to svakako pozdravljam. Međutim, teško je danas biračima 'prodati' nekakav proizvod pred same izbore ako si dotad nudio nešto drugo. Predsjednica je trebala biti proaktivna u medijskom prostoru sve četiri godine svog mandata. Ako govorimo o Mirjani Hrgi kao nekakvom strategu, trebala bi ona svakako povesti računa i o diskrepanciji dosadašnje izgradnje identiteta predsjednice s ovim što vidimo danas. Stječe se dojam da je predsjednica do sada odgovarala na upite, a nije sama inicirala otvaranje javnosti', napominje Lesinger.

Slaže li se s tvrdnjom Kolinde Grabar Kitarović da je po pitanju unutarnje politike 'uspjela pomaknuti tu raspravu i fokus javnosti s ideoloških na prava životna pitanja'? Predsjednici se za cijelog mandata prilično zamjeralo upravo ideologiziranje, kako u predsjedničkoj kampanji, tako i u samom mandatu.