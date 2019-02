Predsjednica: Prije svega sam majka, Hrvatica, vjernica, građanka. Zadržala bih sporne knjige u lektiri, a Tajaniju moramo znati oprostiti

Četvrta je godišnjca inauguracije i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović dala je ekskluzivni intervju za Media servis u kojim se dotaknula recentnih političkih i životnih pitanje te osvrnula na potencijalnu predsjedničku kandidaturu

Kandidatura na izborima

Predsjednica se dotaknula i teme ponovne kandidature te istaknula da se nije izjasnila i još uvijek nije donijela odluku, no ako će se kandidirati očekuje izglednu podršku HDZ-a.

"Ja dolazim iz HDZ-a i meni je potpora HDZ-a bitna. Cijenim to, to je moje uvjerenje od rane mladosti, to je uvjerenje koje sam njegovala tijekom svog studija, kroz našu borbu za neovisnost. I ponovno, uz dužno poštovanje prema svim političkim opcijama u Hrvatskoj, ja sam osoba koja ne mijenja strane i ne volim one koji ih mijenjaju."