Predsjednica za Hrvatski katolički radio: Život počinje začećem, kad vidite ultrazvuk, čujete otkucaje srca...to je neopisivo!

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dala je intervju za Hrvatski katolički radio. Govorila je o brojnim aktualnim temama.

Na pitanje kada za nju počinje život odgovorila je: 'Začećem. Za mene kao majku ljudski život počinje začećem. To mogu posvjedočiti – taj osjećaj kada vidite ultrazvuk, kada čujete otkucaje srca, to se ne može opisati' odgovorila je Grabar Kitarović.

Osvrnula se i na rekonstrukciju Vlade, ali i na odgoj, Crkvu, političku situaciju.

Na upit ima li rezervnu opciju kazala je da u ovom trenutku nema, premda neprestano dobiva ponude. 'I prije dolaska u Hrvatsku, prije izbora 2014. godine imala sam ponudu ili ostanak u NATO-u još tri godine ili neke druge ponude koje bi mi omogućile primjerice da danas šećem uz Ženevsko jezero za 20.000 eura mjesečno sasvim mirna i slobodna od bilo kakvih propitkivanja medija. Hrvatska država je u mene puno uložila i ja svojoj državi i narodu to moram vratiti', istaknula je predsjednica u razgovoru za HKR.

Kazala je da se moli obavezno ujutro i navečer prije spavanja Idem na mise i moli krunicu.

'U trenucima kad mi je teško molitva čak nekako skrene misli s tih poteškoća', poručila je.

Unatoč svim obavezama ima vremena za slušanje Hrvatskog katoličkog radija, posebno u autu.

'Moram reći, a nadam se da se ovi dečki koji su u mojoj pratnji neće naljutiti, ali ima nekoliko njih koji redovito slušaju katolički radio i mole krunicu u autu. Iznimno mi je drago da zapravo svi ljudi koji me okružuju su isto tako vjernici. Naravno, nije da ljude dijelim na to jesu li vjernici, agnostici ili ateisti, ali ipak nekako dijeleći zajednički sustav vrijednosti osjećam povezanost i bliskost zato što je vjera nešto što se ne uči nego što se živi cijelim životom i što vas podsjeća, barem mene, i na one najljepše trenutke djetinjstva', rekla je predsjednica.

Na kraju snimke objavljene na YouTubeu zapjevala je svoju omiljenu duhovnu pjesmu, Krist na žalu.

Cijeli intervju možete poslušati na HKR-u.