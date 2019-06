Predsjednica o Plenkoviću kao kandidatu za šefa Europskog vijeća: 'Ne znam što ćemo ako ode!'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović bila je u privatnom posjetu Grobniku kod Rijeke. No unatoč tome nije mogla izbjeći kamere i novinare te odgovoriti na aktualnosti u političkom životu Hrvatske

Na pitanje očekuje li neku veću rekonstrukciju Vlade, predsjednica je rekla kako ne bi ništa spekulirala.

- Svakako će morati doći do rekonstrukcije vlade jer odlazi ministrica vanjskih i europskih poslova. Kad će to biti i u kojoj mjeri na to može odgovoriti samo predsjednik Vlade, kazala je predsjednica, prenosi HRT.

Uslijedilo je pitanje o ministru uprave Lovri Kuščeviću i treba li on otići iz Vlade.

- Što se tiče o istinitosti podataka na njegovoj imovinskoj kartici i legalnosti njegovih poslova to trebaju odrediti nadležne institucije, ja o tome ne mogu govoriti. Međutim, moram naglasiti da svaka javna funkcija, a posebno kod političara, nosi sa sobom i moralnu obvezu. Nitko ne može biti iznad zakona, nitko ne može biti iznad naroda i osim pravnih aspekata moramo se voditi i moralnim načelima. Institucije neka utvrde istinitost, a ostalo je na savjesti samog ministra i naravno odluka predsjednika Vlade, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.