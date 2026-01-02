Pred Tajvanom je možda presudna godina: Evo kako ga Kina namjerava slomiti

Velika kineska vojna vježba koja je započela u ponedjeljak ozbiljno je uzdrmala Tajvan i ponovno otvorila ključno sigurnosno pitanje u Aziji: sprema li se Kina doista napasti otočnu državu? Prema procjenama stručnjaka, 2026. godina mogla bi biti presudna

Riječ je o jednoj od dosad najvećih demonstracija kineske vojne moći. Narodna oslobodilačka vojska simulirala je ratni scenarij protiv Tajvana, a u manevrima su, prema službenim navodima Pekinga, sudjelovali razarači, fregate, amfibijski jurišni brodovi te borbeni i bombarderski zrakoplovi. Tajvansko ministarstvo obrane priopćilo je da su kineske snage ispaljivale dalekometno oružje, a projektili su pali u blizini granice, 24 nautičke milje ispred obale Tajvana. Vlada u Taipeiju manevar je opisala kao 'provokativan i neodgovoran čin'.

Odgovor na američko naoružavanje Tajvana Promatrači aktualne vježbe vide i kao izravnu reakciju Pekinga na nedavno odobrene isporuke američkog oružja Tajvanu. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi u utorak je oštro kritizirao SAD zbog vojne pomoći vrijedne 11 milijardi dolara. Vojna demonstracija uklapa se u širi obrazac stalne eskalacije. U prvih devet mjeseci ove godine kineski borbeni zrakoplovi čak su 3056 puta ušli u tajvanski zračni prostor. U istom razdoblju prošle godine takvi incidenti zabilježeni su 2301, dok ih je 2019. bilo tek 20, pokazuju podatci Američko-kineske komisije za ekonomski i sigurnosni pregled (USCC), neovisno tijelo koje je osnovao američki Kongres.

Kina ispalila rakete prema Tajvanu Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO







Prema procjenama stručnjaka, cilj kineske strategije jest dugotrajno iscrpljivanje Tajvana stalnim pritiscima i demonstracijama sile. Peking Tajvan smatra dijelom vlastitog teritorija, iako otok nikada nije bio dio Narodne Republike Kine, osnovane 1949. godine, te ima vlastite zakone i demokratski izabranu vladu. Tajvan se priprema za najgori scenarij Koliko ozbiljno Taipei shvaća prijetnju, pokazuje niz odluka donesenih posljednjih mjeseci. Krajem studenoga predsjednik Lai Ching-te najavio je da će tajvanske obrambene snage u sljedećih pet godina dobiti dodatnu injekciju od gotovo 35 milijardi eura. Cilj je poslati jasnu poruku odlučnosti u obrani.

Tajvan se priprema za invaziju Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO







Ovoga ljeta Tajvan je održao i najveću nacionalnu vojnu vježbu 'Han Kuang' od 1984. godine. Tajvansko ministarstvo obrane procjenjuje da bi Kina već 2027. mogla biti sposobna izvesti napad na otok. Ta se procjena temelji na informacijama američkih obavještajnih službi, prema kojima je kineski predsjednik Xi Jinping dao nalog vojsci da do tog roka razvije potrebne kapacitete. U Berlinu i drugim europskim prijestolnicama raste zabrinutost. Reinhard Bütikofer, dugogodišnji zastupnik u Europskom parlamentu i supredsjedatelj Njemačko-tajvanske platforme za dijalog, izjavio je za njemački Handelsblatt da 'Kina vrši ekstreman pritisak na Tajvan – veći nego ikad prije'. Japan i SAD sve otvorenije u igri Napetosti su se dodatno pojačale u slučaju Japana. Japanska premijerka Sanae Takaichi otvoreno je izjavila ono što je već godinama dio službene politike Tokija: kineska blokada Tajvana, a posebno napad, predstavljali bi 'egzistencijalnu prijetnju' i za Japan te bi zahtijevali odgovor. Peking je nakon toga pokušao međunarodno diskreditirati Japan. Tijekom telefonskog razgovora između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, Kina je japansku vladu neizravno dovela u vezu s japanskim agresorima iz Drugog svjetskog rata. U izvješću USCC-a navodi se da je 'kineska kampanja protiv Tajvana ušla u novu fazu', dok se vremenski prostor za uspostavu učinkovite odvraćajuće strategije za SAD i Tajvan ubrzano smanjuje.

Trumpov stav o sukobu Kine i Tajvan službeno je još nepoznat Izvor: EPA / Autor: DAVID MAREUIL / POOL







