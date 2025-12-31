rizik od eskalacije

Britanci zabrinuti zbog kineskih vježbi kod Tajvana: Pozivaju na suzdržanost

M.Da./Hina

31.12.2025 u 05:00

Kina ispalila rakete prema Tajvanu
Kina ispalila rakete prema Tajvanu Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
Bionic
Reading

Ujedinjena Kraljevina rekla je u utorak da kineske vojne vježbe oko Tajvana povećavaju rizik od eskalacije, i ponovila je svoj poziv na suzdržanost

"Kineske vojne vježbe oko Tajvana ovaj tjedan povećavaju napetosti s obje strane tjesnaca i riskiraju eskalaciju", priopćio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

vezane vijesti

"Smatramo da se problem Tajvana trebaju mirno riješiti ljudi s obje strane Tajvanskog tjesnaca putem konstruktivnog dijaloga, bez prijetnji ili korištenja sile ili prisile. Ne podržavamo bilo kakve unilateralne pokušaje promjene statusa quo ili bilo kakvih aktivnosti koji riskiraju destabilizaciju."

"Nastavljamo pozivati na suzdržanost i izbjegavanje bilo kakvih daljnjih akcije koja podrivaju mir i stabilnost."

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GODIŠNJI SKENER

GODIŠNJI SKENER

2025., godina Donalda Trumpa: Postoji li uopće nešto u što se nije upetljao?
GRAD U MRAKU

GRAD U MRAKU

Ukrajina zasula Moskvu dronovima dan nakon optužbi o napadu na Putinovu rezidenciju
godišnje obraćanje

godišnje obraćanje

Vučić poslao poruku Srbima: Zaželio najbolju godinu u povijesti i dotaknuo se Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti