Pravobraniteljica: Svi zaposlenici škola izravno su odgovorni štititi dobrobit djece

Nakon što se u ponedjeljak domar Goran Macura (49) zaključao u Osnovnu školu Brodarica zbog čega je intervenirala policija, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević upozorila je da je škola mjesto na kojem bi se djeca trebala osjećati potpuno sigurno i zaštićeno te da su svi zaposlenici izravno odgovorni štititi dobrobit djece

Iako je prva službena informacija to jutro bila da se domar u školu zaključao sam, naknadno se saznalo, a potvrdio je to i sam domar, da su nakratko u školu bila zaključana i djeca zbog čega su roditelji alarmirali medije i dječju pravobraniteljicu.

Domar je dan nakon incidenta kazao kako je 'performans' u školi izveo nakon što mu je predsjednica školskog odbora Simona Mesarek u subotu prijetila gubitkom radnog mjesta što je on doživio kao poniženje te joj se odlučio osvetiti. Sve je isplanirao dan ranije te je tu noć prespavao u školi, a u intervjuu za ŠibenikIN više je puta naglasio kako mu je sigurnost djece bila na prvom mjestu. No, u to, izgleda, neki roditelji nisu uvjereni pa su pravobraniteljici i medijima uputili pismo, a cijeli slučaj u brodaričkoj školi, koji je navodno povezan s izborom novog ravnatelja, istražuje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je tamo poslalo inspekciju.