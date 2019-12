Povjesničar Klasić: Bi li Škoro predložio da se zbog bolesti pomiluje Mladića i Šešelja?

Povjesničar Hrvoje Klasić u emisiji televizije N1 komentirao je izjavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore o pomilovanju Tomislava Merčepa, osuđenog za ratni zločin

'Žao mi je što slušajući Miroslava Škoru imam osjećaj da bi on javno jedno, a privatno drugo. Uporno bi htio biti desničar, a nema eros za to. On u polutajnim prostorijama govori da bi Jasenovac trebalo preorati, a kad ga javno pitaju, kaže da nije tako mislio', rekao je Klasić za N1.

'Meni Škoro, kad je sam s nekim, izgleda kao vrlo pristojan čovjek, obrazovan, i ne uklapa se te mislim da bi, ako se nastavi nešto s njegovom karijerom, imao problema sa svojim podržavateljima, prije svih s Bujancem, jer bi vidio koliko je to sve skupa nakaradno. Kad bi trebao obraniti Merčepa, uzvik 'Za dom spremni', napasti Srbiju, on se ne nalazi na istom terenu i ne zastupa iste teze kao Anto Đapić, Zlatko Hasanbegović ili netko treći. To je još gore, jer ne radite to iz uvjerenja, nego smatrate da je pokriven dio biračkog tijela, a da on ima dio biračkog tijela koji bi mogao glasati za njega', rekao je.

Zgražanje analitičara oko izjava i poteza aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović smatra čudnim navodeći da ne vode računa o tome da ona ima svoje glasačko tijelo koje će glasati za nju bez obzira što rekla ili učinila.

'Postoji dio javnosti kojoj je potpuno normalno da pjeva, da ulazi u svlačionice, nosi kolače. Njima je to normalno, pa i oni bi to radili i nema tu nikakvog gafa za njih', istaknuo je.