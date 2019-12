'Grabar Kitarović napravila je gaf, ali ta tema ljudima nije zanimljiva. U drugom krugu možemo očekivati šou!'

Vodeći trojac je u okviru statističke pogreške pa se postavlja pitanje treba li netko možda izvesti nešto zbog čega bi odskočio u odnosu na protukandidate

'To je bio gaf, nije ciljano. Vidimo po današnjim odgovorima, tu su oni elementi gdje još nije bila najbolja. Ne možete joj dati pet. A danas se ne želi povući, bolje da je sve zatvorila i rekla 'Idemo dalje'. Sreća da građanima to nije bliska tema, ne razumiju je i nije im bitna', ističe Macan i osvrće se na ankete i moguće promjene raspoloženja birača nakon međusobnog sučeljavanja kandidata:

'Najveći izazov je Milanoviću jer je najviše lijevih kandidata, koji bi mu mogli uzeti jedan do dva posto i spustiti bi ga prema Škori. On pak mora spustiti Grabar-Kitarović, što mi se sad čini kao teži scenarij. No, treba vidjeti što će teren pokazati jer, iako će HDZ-ovci izvući svoje ljude, glasanje je tajno i tko zna koga će zaokružiti', navodi politički analitičar i komentira imaju li svi kandidati dovoljno energije i snage za ovakav tempo ili su pokazali sve svoje adute, kao Škoro:

'Moraju imati jer pola se odlučivalo u posljednja dva tjedna, a pola u posljednjem tjednu. Zato je ovo ključan tjedan za kandidate i tko god je savjetovao predsjednicu da pristane na sučeljavanje, dobro je napravio'.

Kampanja je bila poprilično prljava, nije se biralo oružje, napadalo se na osobnoj razini i u posljednjim danima uoči izbora moguće je da postane još prljavija.