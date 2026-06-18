Macron oko sporazuma Iran-SAD: Nisam siguran da je rat gotov

"Uvijek je bolje imati sporazum nego rat, posebno kada postoji rizik od eskalacije", istaknuo je francuski predsjednik, govoreći na France 2 o samitu G7 kojim je predsjedao od ponedjeljka do srijede u mjestu Evian-les-Bains.

"Ulazimo u novu fazu, fazu suradnje i dijaloga, koja je bolja od rata", dodao je.

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Međutim, šef države također je izrazio sumnje. "Ne vjerujem da možemo reći da je (rat) potpuno završen", izjavio je.

Kao i u Evianu, Emmanuel Macron ponovio je spremnost Francuske da radi, zajedno s drugim zemljama poput Velike Britanije, na obnavljanju pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu.