Potres pogodio BiH: Osjetio se i na jugu Hrvatske

M. Šu.

29.05.2026 u 08:18

Izvor: Screenshot / Autor: EMSC
Potres magnitude 3,8 po Richteru pogodio je nešto iza ponoći područje južne Bosne i Hercegovine, a podrhtavanje tla osjetilo se i u dijelovima Hrvatske te Crne Gore.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja, odnosno oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara. Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara.

Građani iz pogođenog područja i okolnih gradova ubrzo su počeli javljati da su osjetili podrhtavanje.

'Lagano podrhtavanje', napisao je jedan korisnik na stranici EMSC-a.

'Bio sam vani i drvo i zemlja su se tresli', naveo je građanin iz Dubrovnika.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

