Potpredsjednik DIP-a: Je li nam izborna šutnja uopće potrebna?

“Bilo je kršenja, ali ništa značajno. Bilo je nekoliko dojava o slanju neprimjerenih SMS poruka, nešto kršenja na privatnim profilima na društvenim mrežama i neki su portali objavili neke stare ankete”, kazao je Salapić za N1.

“Ništa toliko strašno da bi se DIP uključio, prijave su uglavnom bile anonimne”, dodao je.

Salapić se osvrnuo i na to je li nam uopće potrebna izborna šutnja. “Što se tiče samog instituta izborne šutnje, postavlja se pitanje je li to u vremenu modernih društvenih mreža uopće i potrebno, ali to ćemo vidjeti kad prođe ova superizborna godina.”

Otkrio je i zašto ponajviše zovu građani. “Ne znaju na kojem su biračkom mjestu. Na stranicama MUP-a mogu provjeriti na kojem su biračkom mjestu.”

Salapić navodi da su sva biračka mjesta spremna. “Sve je spremno za izbore i pozivamo birače da provjere dokumente i da ostvare svoje biračko pravo.”