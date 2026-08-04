Mladić koji je aktivirao eksploziv kod Bosiljeva u kritičnom stanju

Dvadesetogodišnjak koji je teško ozlijeđen u eksploziji u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva u kritičnom je stanju. Helikopterom je prevezen u KBC Zagreb, javila je novinarka HTV-a Danijela Minić. Njegov 62-godišnji otac i 22-godišnji brat nalaze se u Općoj bolnici Karlovac, izvan su životne opasnosti i dobrog općeg stanja.

Zadobili su ozljede trupa izazvane gelerima. Eksplozija se dogodila jučer u dnevnom boravku obiteljske kuće dok je 20-godišnjak rukovao eksplozivnom napravom. Riječ je uglavnom o površinskim ozljedama nastalima od gelera prilikom eksplozije naprave. Ostat će kod nas nekoliko dana, dok im se stanje potpuno ne stabilizira i dok se ne oporave', rekao je dr. med. Dalibor Lavrnja, spec. opće kirurgije iz Opće bolnice Karlovac.