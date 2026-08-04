Mladić koji je aktivirao eksploziv kod Bosiljeva u kritičnom stanju

Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji kod Bosiljeva u kritičnom je stanju. Helikopterom je prevezen u na liječenje u KBC Zagreb. Dvadesetogodišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni i njegov brat i otac
Dvadesetogodišnjak koji je teško ozlijeđen u eksploziji u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva u kritičnom je stanju. Helikopterom je prevezen u KBC Zagreb, javila je novinarka HTV-a Danijela Minić. Njegov 62-godišnji otac i 22-godišnji brat nalaze se u Općoj bolnici Karlovac, izvan su životne opasnosti i dobrog općeg stanja.
Zadobili su ozljede trupa izazvane gelerima. Eksplozija se dogodila jučer u dnevnom boravku obiteljske kuće dok je 20-godišnjak rukovao eksplozivnom napravom. Riječ je uglavnom o površinskim ozljedama nastalima od gelera prilikom eksplozije naprave. Ostat će kod nas nekoliko dana, dok im se stanje potpuno ne stabilizira i dok se ne oporave', rekao je dr. med. Dalibor Lavrnja, spec. opće kirurgije iz Opće bolnice Karlovac.
Policija zasad ne isključuje mogućnost da je riječ o improviziranoj napravi ili eksplozivu vojnog podrijetla.
Na mjestu događaja i danas traje očevid. Policijski službenici i protueksplozijski tim izuzimaju uzorke kako bi utvrdili što je izazvalo eksploziju. Više pojedinosti trebalo bi biti poznato nakon dovršetka očevida i kriminalističkog istraživanja. Stanovnici Vodene Drage, među kojima su uglavnom vikendaši iz Zagreba i Karlovca, rekli su da su čuli snažnu eksploziju, nakon čega je po ozlijeđenog mladića došao helikopter.
Na eksploziju u Bosiljevu osvrnuo se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je na međunarodno priznatu nacionalnu kampanju 'Manje oružja, manje tragedija'. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, građani su kroz tu kampanju do sada dragovoljno predali više od 370.000 komada oružja, 6,7 milijuna komada streljiva, 6,5 milijuna eksplozivnih naprava i više od 6.000 komada pirotehničkih sredstava. Upozorio je i kako čak 93 posto osoba kod kojih se pronađe ilegalno oružje dobije uvjetnu kaznu, ocijenivši da takva sudska praksa nema dovoljno odvraćajući učinak i ne potiče građane na dragovoljnu predaju nezakonitog oružja.