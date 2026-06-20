Iran opet zatvara Hormuški tjesnac. Pregovori će se održati u nedjelju u Švicarskoj

Iran je u subotu objavio da će ponovno zatvoriti Hormuški tjesnac kao odmazdu za smrtonosne izraelske napade u Libanonu tvrdeći da se time krše uvjeti memoranduma sa Sjedinjenim Državama usmjerenog na okončanje sukoba na Bliskom istoku

'Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet... ova prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza', navodi se u izjavi središnjeg zapovjedništva iranske vojske pročitanoj na državnoj televiziji. 'Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze', dodaje se.

Na početku rata Iran je blokirao ovaj strateški plovni put, kroz koji je prethodno prolazilo oko 20 posto svjetskih ugljikovodika, što je uzrokovalo nagli porast cijena nafte i posljedične nestašice. Njegovo ponovno otvaranje bila je jedna od ključnih točaka memoranduma o razumijevanju koji su ovog tjedna potpisale Sjedinjene Države i Islamska Republika, a koji poziva na prekid neprijateljstava na svim ratištima, uključujući Libanon, na čemu Teheran inzistira. No unatoč ovom sporazumu i novoj objavi Sjedinjenih Država o prekidu vatre u petak, Izrael i proiranski pokret Hezbolah sukobljuju se već dva dana u južnom Libanonu, gdje su u izraelskim operacijama u subotu poginule najmanje 24 osobe. Prema libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji ANI, u subotu je zabilježeno oko 20 izraelskih zračnih napada na istoku i jugu zemlje.

Pakistan: Tehnički pregovori SAD-a i Irana održat će se u nedjelju u Švicarskoj Pakistan, zemlja posrednica u pregovorima između SAD-a i Irana, najavio je da će se tehnički razgovori o provedbi američko-iranskog sporazuma čiji je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, održati u nedjelju u Švicarskoj. 'Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju (...), tehnički razgovori održat će se u Bürgenstocku u Švicarskoj 21. lipnja', objavilo je u subotu pakistansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da će u razgovorima s predstavnicima Sjedinjenih Država i Irana sudjelovati pakistanski i katarski posrednici. Prvi krug pregovora u Švicarskoj prvobitno je bio zakazan za petak, ali je otkazan zbog ponovnih međusobnih napada između izraelske vojske i milicije Hezbolaha u Libanonu koju podržava Iran. Pakistanski ministar unutarnjih poslova otputovao je u Iran, dok je pakistanski ministar vanjskih poslova otputovao u Kairo na razgovore o sigurnosti na Bliskom istoku. Pakistan od travnja službeno djeluje kao posrednik između zaraćenih strana, Irana i SAD-a. Washington i Teheran ranije ovaj tjedan potpisali su okvirni sporazum kojim se poziva na prekid neprijateljstava u regiji i na obnovu komercijalnog prometa kroz Hormuški tjesnac. Daljnji pregovori o spornim pitanjima, poput iranskoga nuklearnog programa, trebali bi uslijediti u roku od 60 dana. No budućnost sporazuma ponovno je dovedena u pitanje u subotu kad je Iran objavio da ponovno zatvara Hormuški tjesnac, kao razlog navodeći navodna izraelska kršenja primirja s Hezbolahom.

Izrael, koji okupira dio juga zemlje, naznačio je da cilja položaje Hezbolaha kao odmazdu za napade na njegove trupe. Prema izraelskoj vojsci, ta je šijitska organizacija ispalila 'više od 50 projektila' na njihove vojnike tijekom noći s petka na subotu. U izraelskim napadima ubijeno je 16 ljudi u Nabatiji, prema civilnoj zaštiti, u regiji gdje je dopisnik AFP-a vidio oblake dima u zraku. Libanonski je vojnik također ubijen, prema vojsci, dok je ministarstvo zdravstva izvijestilo o najmanje sedam smrtnih slučajeva u selu Kanaritu blizu Sidona, također na jugu. Hezbolah je izjavio da je odbio izraelske trupe koje su se, 'pod okriljem primirja, (...) pokušale infiltrirati' na strateško brdo s pogledom na Nabatiju. 'Iako je predan primirju, (Hezbolah) će pokazati nultu toleranciju prema svakom izraelskom pokušaju (...) proširenja okupacije', naveo je pokret u priopćenju za javnost.

Izraelski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Yechiel Leiter u petak je izjavio da je Izrael predan poštivanju primirja, pod uvjetom da Hezbolah učini isto. U subotu je optužio Hezbolah da je 'prekršio primirje' tvrdeći da ga je njegova zemlja poštovala, ali se 'branila od terorističkih napada'. Nije objavljen novi datum iransko-američkih razgovora, prvotno zakazanih za petak u Švicarskoj, a namijenjenih pokretanju 60-dnevnog procesa rješavanja središnjeg pitanja nuklearnog oružja i postizanja konačnog sporazuma. Pripremni razgovori započeli su u subotu između diplomata u odmaralištu u Švicarskoj, prema švicarskim vlastima. Švicarska javna televizija RTS prenijela je da u iransko-američkim razgovorima sudjeluju delegacije iz Sjedinjenih Država i Irana, kao i iz zemalja posrednica, Katara i Pakistana.