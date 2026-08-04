Upozorenje šibenskog gradonačelnika za Thompsonov koncert: 'Ne daj Bože da netko ovo napravi'

'Šibenik je specifičan grad. Govorimo o gradu koji se praktički nalazi na padinama brda i spušta prema moru. Naravno da je to vrlo zahtjevno . Vidite i po položaju stadiona i konfiguraciji terena da se praktički nalazimo unutar jednog šumskog područja, omeđenog većim ili manjim brdima s jedne i druge strane, što je predstavljalo posebne sigurnosne izazove', rekao je za RTL.

Šubićevac se nalazi u gusto izgrađenom dijelu grada, okružen šumom i uz prometnice ograničenog kapaciteta, zbog čega je organizacija događaja s nekoliko desetaka tisuća posjetitelja bila posebno zahtjevna.

Burić je istaknuo da su se gradske i žurne službe najviše usredotočile na sigurnost ljudi, održavanje prohodnih prometnih pravaca i zaštitu šumskog područja oko stadiona, ali i na sprječavanje uporabe pirotehnike, jer bi zbog suhe vegetacije i položaja stadiona i najmanji incident mogao izazvati požar.

'Zaista sam prezadovoljan. Posebno obraćam pozornost na to da nema pirotehničkih sredstava jer je to potencijalna opasnost. Nalazimo se okruženi visokim zgradama koje dominiraju stadionom, ali i ovim šumskim područjem. Ne daj Bože da netko ispali signalnu raketu s jedne od tih zgrada – tada bismo doista mogli imati problem.'

Vatrogasna vozila zato su unaprijed raspoređena na više mjesta u šumi kako bi ekipe mogle odmah reagirati primijete li dim ili vatru. 'Za sada sve teče onako kako smo predvidjeli – bez velikih gužvi, bez velikih zastoja i bez nervoze, unatoč tome što se u gradu nalazi više od 30 tisuća posjetitelja.'

Veći prometni pritisak očekuje se nakon završetka koncerta, kada će velik broj ljudi istodobno krenuti prema svojim vozilima. Policija je već upozorila da bi izlazak iz grada mogao biti zahtjevniji od dolaska, tijekom kojeg su posjetitelji pristizali postupno.

Gradonačelnik ipak očekuje da će se promet odvijati bez većih problema, pod uvjetom da se posjetitelji pridržavaju uputa policije i organizatora.

'Mislim da ipak neće biti nekih posebnih gužvi. Ono što očekujemo, uz suradnju posjetitelja i dobru koordinaciju svih službi, jest da će se ljudi organizirano kretati prema industrijskoj zoni Podi, gdje je veliko parkiralište. To je jedino organizirano parkiralište koje, uvjetno rečeno, nije u pješačkoj zoni.'

Za prijevoz između stadiona i parkirališta u industrijskoj zoni osigurano je 25 autobusa. Svaki od njih može prevesti oko stotinu putnika, a prijevoz će se odvijati u više tura. Grad i organizatori pozvali su posjetitelje da nakon koncerta slijede upute službi, ne pokušavaju samoinicijativno probijati prometne blokade te izbjegavaju bilo kakvu uporabu pirotehnike.