Postignut dogovor u Bruxellesu o covid-putovnicama, evo detalja

Parlament i Vijeće u četvrtak su postigli privremeni dogovor o digitalnoj EU potvrdi o Covidu kako bi se olakšalo slobodno kretanje u Europi tijekom pandemije

Dokument će biti dostupan u digitalnom ili papirnatom obliku. Služit će kao potvrda da je osoba cijepljena protiv koronavirusa, da je nedavno dobila negativni rezultat testiranja ili se oporavila od bolesti. U praksi će to biti tri zasebne potvrde. Zajednički okvir EU-a omogućit će izdavanje potvrda koje će se prihvaćati u drugim državama članicama EU-a.

Kako bi poduprla mogućnost „dostupnog i cjenovno pristupačnog testiranja”, Europska komisija obvezala se mobilizirati „najmanje 100 milijuna eura” u okviru Instrumenta za hitnu potporu za kupnju testova za virus SARS-CoV-2 u svrhu izdavanja digitalne EU potvrde. To bi posebno trebalo koristiti osobama koje svakodnevno ili često prelaze granicu zbog posla ili školovanja, u svrhu posjeta bliskim rođacima, zbog liječničke skrbi ili kako bi se brinule za najbliže.

Cjepiva

Države članice moraju prihvatiti potvrde o cijepljenju izdane u drugim državama članicama za osobe koje su dobile cjepivo odobreno u EU-u od strane Europske agencije za lijekove (EMA-e). Trenutačno su to Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Države članice mogu same odlučiti hoće li prihvatiti i potvrde o cijepljenju drugih država članica nakon nacionalnih postupaka hitnog odobrenja ili za cjepiva koja je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uvrstila na popis za hitnu uporabu.

Jamstva o zaštiti podataka

Potvrde će se verificirati kako bi se spriječila prijevara i krivotvorenje, a provjeravat će se i vjerodostojnost elektroničkih pečata sadržanih u ispravi. Osobni podaci dobiveni na temelju potvrda ne mogu se pohraniti u odredišnim državama članicama i neće postojati središnja baza podataka uspostavljena na razini EU-a. Popis institucija koji će obrađivati i primati podatke bit će javan kako bi građani mogli ostvariti svoja prava na zaštitu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Predsjednik Odbora za građanske slobode i izvjestitelj Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španjolska) izjavio je: „Iako današnji dogovor ne ispunjava u potpunosti zahtjeve Parlamenta, njime se zasigurno označava znatno poboljšanje trenutačnog statusa quo za milijune građana EU-a. Digitalna EU potvrda o Covidu vratit će slobodu kretanja unutar EU-a jer države članice počinju ukidati ograničenja diljem Europe. Taj je sporazum prvi korak prema oporavku schengenskog područja.“

Sljedeći koraci

Dogovoreni tekst uputit će se na odobrenje Odboru za građanske slobode, potom na na plenarnoj sjednici, kao i Vijeću. Odbor za građanske slobode glasat će o dogovorenom tekstu 26. svibnja 2021. Ako ga Odbor potvrdi, bit će podnesen na usvajanje na plenarnoj sjednici u lipnju (7. – 10. lipnja 2021.).