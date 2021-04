Covid putovnice: Bruxelles će raspisati natječaj za centralni sustav povezivanja nacionalnih aplikacija

Europska unija bit će spremna da od lipnja krene s uvođenjem digitalnih zdravstvenih potvrda, ali je pitanje hoće li sve države članice pojedinačno na to biti spremne, najavili su u ponedjeljak zastupnici u Europskom parlamentu.

Predsjednik Odbora EP-a za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Juan Fernardo Lopez Aguilar (S&D) te članovi odbora Jeroen Lenaers (EPP), Sophia in 't Veld (Renew) i Tineke Strik (Zeleni) su na webinaru o digitalnim potvrdama u Europskom parlamentu u ponedjeljak sa sigurnošću su najavili digitalne zdravstvene potvrde u lipnju, za što su istaknuli da je "EU spremna, a preostaje samo da se države članice pojedinačno organiziraju".

"Potvrde ne uvodimo samo za ljude koji žele putovati na odmor preko ljetne sezone, već za sve one koji moraju raditi, posjećivati svoje obitelji, a trenutačno im je to jako komplicirano", istaknula je zastupnica in 't Veld i dodala da virus "ne zna za crvene i zelene zone i na granice" i da nam "fokus mora biti sam virus".

Zastupnica Strik sigurna je da će građani EU "vrlo brzo prihvatiti i naučiti živjeti s digitalnim potvrdama", ali je vrlo bitno da se "spriječi bilo kakav oblik diskriminacije među državama članicama".

"Ne smije biti diskriminacije onih koji ne mogu platiti test ili mladih koji još nisu došli na red za cijepljenje", istaknula je Strik i dodala da nakon uvođenja potvrda "treba spriječiti iznenađenja na granicama odnosno da bilo koji država članica dodatno uvodi različite restrikcije".