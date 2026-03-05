Porazni podaci iz hrvatskih škola: Gotovo svaki učenik doživi nasilje

Svaki treći učenik viših razreda osnovne škole barem jednom na mjesec doživi nasilje na internetu, a svaki četvrti priznaje da se nasilno ponaša online, pokazalo je istraživanje o vršnjačkom i digitalnom nasilju koje su proveli Centar za sigurniji internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
U nacionalnom istraživanju, u okviru međunarodnog projekta "deShame Hrvatska", sudjelovalo je 1727 učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole.
Ono je utvrdilo da svaki treći učenik (34,2 posto) doživljava nasilna online ponašanja barem jednom mjesečno, a svaki četvrti učenik (24,1 posto) priznaje da u istom razdoblju čini nasilna ponašanja na internetu, čime, ističe se, nasilje više nije rijetkost nego postaje zabrinjavajuće normalizirano ponašanje.
Seksualizirani sadržaji
Gotovo svako sedmo dijete (14,8 posto) u osnovnoj školi barem je jednom dogovorilo susret uživo s osobom koju je upoznalo preko interneta, što raste s dobi, pa je u 7. razredu takve susrete dogovorilo 19,3 posto učenika.
Slanje samogeneriranih sadržaja pojavljuje se već u 5. razredu, a ono što se ističe kao posebno alarmantno je da trećina učenika osmih razreda šalje seksualne sadržaje poznatim osobama pod ucjenom ili pritiskom. Svako treće dijete u 8. razredu prima seksualizirane sadržaje od osobe koju poznaje.
Nasilje među djecom u školama
Gotovo sva djeca doživljavaju nasilje u školi, a polovica njih priznaje da ga i sami čine. Podaci su pokazali da je 4 od 5 učenika ili njih 82,4 posto izjavilo da su barem jednom bili izloženi nekom obliku vršnjačkog nasilja, a značajan broj učenika pri tom ima i iskustvo počinitelja. Tako više od polovice učenika ili 54,3 posto priznaje da su barem jednom počinili neki oblik nasilja.
Kada je riječ o neprimjerenom seksualiziranom ponašanju među vršnjacima čak 19,6 posto učenika izjavilo je da su barem jednom doživjeli da ih netko dodiruje po tijelu na neugodan način, a 10 posto učenika priznaje da su takvo ponašanje činili. Stanje je posebno alarmantno u 5. razredu gdje gotovo svaki šesti učenik izjavljuje da je imalo takva iskustva.
Prvi mobitel s osam godina
Prema rezultatima istraživanja prosječna dob kada učenici dobivaju vlastiti mobitel je osam godina, a s deset godina otvaraju prve profile na društvenim mrežama. To znači, ističe se u istraživanju, da najmanje 50 posto učenika do kraja 4. razreda već ima aktivan profil.
Čak 13,2 posto osnovnoškolaca provodi više od sedam sati na dan na internetu, a najčešće koriste TikTok, Snapchat i YouTube. Instagram postaje sve važniji u višim razredima, iako je istraživanje pokazalo da još nije dominantna mreža kao među srednjoškolcima.
U istraživanju se posebno ocijenilo zabrinjavajućim da čak 23,5 posto učenika ima javne profile već u osnovnoj školi čime se izlažu rizicima. Djevojčice su pritom opreznije, pa njih 50,1 posto ima u potpunosti privatne profile, dok je to slučaj kod 29,5 posto dječaka. Gotovo polovica djece (49,4 posto) koristi samo jedan profil, a njih 7,7 posto uopće nema profil na društvenim mrežama.
Reakcija djece na nasilje
Zabrinjava podatak, ističe se u istraživanju, da bi velik broj djece nasilje radije prešutio nego podijelio s odraslima. Iako većina učenika navodi da bi se u slučaju nasilja uživo obratila roditeljima (87,6 posto) ili nastavnicima (86,8 posto), čak 64,1 posto učenika priznaje da za nasilje ne bi nikom reklo, što otkriva veliki jaz između deklarativnog povjerenja i stvarne spremnosti da potraže pomoć.
U digitalnom prostoru problem je još izraženiji, pa 54,2 posto djece izjavljuje da nikome ne bi rekli da su doživjeli online nasilje i radije se odlučuju za blokiranje počinitelja (72,3%) ili prijavljivanje platformama (66,2%) nego da traže pomoć odraslih.
Istraživanje je pokazalo i da se svako peto dijete osjeća ranjivo, ugroženo ili neprihvaćeno od vršnjaka, a iskazuju i nezadovoljstvo školom. Zabrinjava, ističe se, da se čak 19,8 posto učenika u školi ne osjeća sigurnim, dok se svaki osmi učenik osjeća nesigurno na putu do škole.
Značaj udio djece, njih između 15 i 27 posto osjeća se bez oslonca. Svaki sedmi učenik nema povjerenje da će mu nastavnici pomoći u problematskim situacijama, a gotovo 27 posto smatra da im u slučaju problema ne bi pomogli njihovi vršnjaci.
Među preporukama koje je dalo ovo istraživanje ističe se što ranija prevencija, posebna usmjerenost na ranjivu skupinu, prijavljivanje nasilja, ciljano razvijene edukacije i zajedničko djelovanje odraslih i vršnjaka.
Osim Centra za sigurniji internet i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u istraživačkom timu sudjelovali su profesori s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.