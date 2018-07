Popričali smo s policajcima koji su čuvali Vatrene: 'Zaplakao sam barem pet puta', otkrio nam je Vrsaljkov 'suvozač'

Pripadnici interventne, temeljne i prometne policije otkrili su za tportal kako su odradili i doživjeli zahtjevan zadatak praćenja Vatrenih od zagrebačke Zračne luke dr. Franje Tuđmana do središnjeg gradskog trga

'E to nisam mogao podnijeti, bilo bi previše. Ali mi je drago da su htjeli baš na moj motor', šali se te dodaje kako je velika čast to da ga je Olić po putu nudio pivom.

'Zaplakao sam bar pet puta. Nisam mogao izdržati imati voljene Vatrene tako blizu, a da ne pokažem emociju. Uzbuđenje je bilo preveliko, a onda mi u jednom trenutku još Vrsaljko sjedne na motor . Srce mi je poskočilo. Istina, odmah sam ga umirio jer nije bilo previše mjesta za opuštenost. Ipak smo Vrsaljko, motor i ja težili 500-tinjak kila, valjalo je to držati na uzdi', kroz smijeh nam kaže Frano Čović , voditelj policijske vožnje. Otac dviju kćeri od 21 i 15 godina jučer se i sam, kaže, ponovno osjećao kao dijete. Svojem omiljenom 'suvozaču' dao je i dres na potpis. Sreća je bila potpuna kad mu je na motor htio i Olić.

No iako jedna od najdražih, 'operacija Vatreni' nije im bila jednostavan zadatak. Na nekim dionicama puta ljudi je bilo toliko da su gubili kontrolu i nadzor.

'Cijela trasa imala je oko 17 kilometara, ali je bilo izdržljivo. Ne znam kako, ali mi to nismo osjetili. Valjda iz poštovanja prema onima gore koji su u mjesec dana u Rusiji pretrčali i više od toga. Letjeli smo na krilima ponosa, s ljudima koji su nas okruživali', objašnjava Markov.

Mijo Markov , vođa ekipe za posebne zadaće, s timom je na posao krenuo oko devet. Od podneva je bio u zračnoj luci, odakle je u tamnoj uniformi dugih rukava polako, nogu za nogom, hodao do središnjeg gradskog trga.

'Nije to bilo klasično osiguranje jer ni mi nismo imali standardnu opremu za javni red i mir. Ljudi su imali dobre namjere, prilazili su i dodirivali nogometaše i oni njih. Najgore nam je bio od Novog Zagreba do Savske, gdje nam kolege iz interventne jedinice Sisak i ostali policajci nisu radili kordon ispred te su mase prilazile skroz do autobusa.

'Na putu do Trga zaustavili su se samo jednom, i to ne zbog njih, nego zbog pregrijanog vozila. Tamo su, u vatrogasnoj postaji, iskoristili trenutak za fotografiranje s idolom.

'Svi smo se slikali s Lukom Modrićem. Slika njega i nas krasi nam zid u postaji', otkrio nam je policajac koji, tvrdi, zbog Vatrenih jučer nije bio emotivan. Sve svoje suze potrošio je, kaže, noć prije - pred televizorom, za vrijeme finala.

'Ponosan sam na njih i sve nas zbog svega što su nam, a i mi njima, priredili. Bio je to divan dan, kao i cijeli ovaj mjesec', istaknuo je.