Vozačica Vatrenih otkrila nam je sve o najluđoj vožnji ikad: 'Valjda sam jedina žena u životu Luke Modrića koja ga je odbila'

Jučerašnji dan zasigurno će ostati u sjećanju do kraja života iskusnoj ZET-ovoj vozačici koja je na krovu autobusa od aerodroma prema središtu Zagreba vozila najvrednije putnike ikad - dečke koji zajedno vrijede 370 milijuna eura. Nikolina Žiljak odradila je jučer smjenu koja je neprekidno trajala 12 sati, a za tportal je ispričala svoje dojmove, prati li nogomet i otkrila anegdotu s Lukom Modrićem

Jedna od jučer najbližih osoba našim reprezentativcima bila je simpatična 37-godišnja Nikolina Žiljak iz Kutine. Njezin zadatak je bio da s kolegicom u drugom vozilu igrače i ostatak ekipe sretno i sigurno doveze do središnjeg gradskog trga. 'Moram priznati da sam od šoka kad mi je šef rekao da bih trebala voziti Vatrene odbila to. U tom trenu nisam bila svjesna kolika je to čast i odgovornost, nego me samo brinulo: 'Isuse, 380 milijuna eura da vozim i odgovaram za njih? Ne, ne mogu ja to. ' (smijeh) Uhvatila me panika. Drugi dan, kad sam shvatila što sam napravila, nazvala sam ga i iskreno rekla: 'Šefe, oprosti što sam prenaglila, ali ipak bih'', otkrila je Nikolina Žiljak, o kojoj samo riječi hvale imaju i kolege i nadređeni.

Autobus u kojem su se vozili naši igrači jako se sporo kretao. Pitali smo je koliko joj je to naporno i teško. 'Mogu vam reći da je sporija vožnja teža nego kad normalno vozite. Bilo je toliko ljudi, policijskih kordona, bezbroj detalja na koje se treba obraditi pažnja da je to stvarno bilo psihički naporno. Nije bio problem fizički izdržati vožnju jer mi je adrenalin u krvi i što je teže, meni je srce punije, ali nije mi bilo svejedno. Ljudi su iskakali, uskakali, nisam se bojala sebe, nego ljudi koji su bili zaneseni, euforični i ne znaju što čine u nekom trenutku, a to su stvari koje iscrpljuju jer stalno moraš biti na sve spreman i koncentriran. Ali adrenalin me nosi i hvala svima koji su mi to jučer omogućili jer stvarno se to događa samo jednom u životu. Srce mi je veliko kao autobus', kaže.

S nogometašima nije imala previše kontakta jer su, u skladu s odredbama, trebali ostati neprimjetni u odnosu na njih. 'Nogometašima je tako svejedno tko ih vozi, ali su reakcije bile pozitivne. Znali su da će ih voziti vozačice. Bilo je reakcija i pozdrava i davanja 'pet'. Nisam očekivala nikakvu pozornost iako sam je dobila i od izbornika Dalića te igrača. Najbolji mi je bio Luka Modrić koji je htio sjesti za volan i voziti bus. Kad sam mu rekla da ne može voziti, molio me: 'Ali samo minutu mi daj', onda sam ga pitala bi li on meni dao minutu da istrčim na nogometni teren, a on je rekao da bi. Rekla sam mu da ja njemu ne dam i da slobodno može sutra izjaviti u novinama da mu vozačica Nikolina nije dala. (smijeh) Ja sam valjda jedina koja ga je odbila u životu. Predivni su, nisu bahati, nisu umišljeni, nego prekrasni, spontani i srdačni dečki', rekla je.