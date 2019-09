Pooštravaju se kazne za djela vezana za nasilje u obitelji i nad ženama: Spolni odnos bez pristanka je silovanje

Vlada će uskoro u javnu proceduru poslati izmjene zakona kojima se pooštravaju kazne za djela vezana za nasilje u obitelji i nad ženama, a kao bitna promjena ističe se da kazneno djelo spolni odnos bez pristanka postaje kazneno djelo silovanja, za što je predviđena kazna od tri do deset godina zatvora.

U okviru Zakona o kaznenom postupku, istaknuo je, predviđeno je niz rješenja kojima bi se trebalo ubrzati kazneni postupak, spriječiti da on dugo traje i da ga je moguće opstruirati i to će također pustiti u javnu proceduru.

'Pooštravamo kaznenu politiku jer smo kazne za ona kaznena djela vezana za nasilje u obitelji pooštrili i želimo zaprijetiti snažnijim kaznenim djelima i svima onima koji žele počinjavati takva kaznena djela da to neće proći lako, već će im biti izrečena teža kazna', naglasio je ministar pravosuđa.

Istaknuo je to u srijedu ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nakon sastanka predstavnika udruga, ustanova i organizacija za žrtve obiteljskoga nasilja i predstavnika Inicijative #spasime s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

Kao važnu promjenu istaknuo je 'redizajniranje kaznenog djela silovanja', s obzirom da je kazneno djelo silovanja bilo za djela uz uporabu sile, a imali smo posebno kazneno djelo, a to je spolni odnos bez pristanka. 'To smo isto danas obuhvatili izmjenama i time je to postalo kazneno djelo silovanja. I za jedno i za drugo smo uspjeli naći normativni okvir i predložene su pooštrene sankcije i za jedno i za drugo', naglasio je Bošnjaković.

Dodao je da će nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću svi još jedanput analizirat prijedloge i primjedbe što će dobiti tijekom savjetovanju dobiti. 'Poslije toga ćemo vidjeti što je od toga za ugraditi i ide se u proceduru i do kraja godine bi morali biti gotovi', naglasio je.

Maja Mamula iz Ženske sobe istaknula je da su spolni odnos bez pristanka koji 'odlazi u povijest i briše se', te kazna za silovanje od tri do deset godina - izuzetno značajne promjene sve one koji rade s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, a time, kaže, zakonodavac upućuje jasnu poruku da je to ponašanje koje se više neće tolerirati.

Istaknula je da je kazneno djelo spolni odnos bez pristanka bilo problematično u praksi pogotovo kada se radilo o silovanju u braku.