Ponovno vrije na zaboravljenom ratištu: 'Razoružanje? Nema šanse'

Pitanje Hamasovog odricanja od oružja glavna je prepreka u pregovorima o provedbi plana "Odbora za mir" za Gazu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump , a čiji je cilj učvršćivanje primirja kojim su prošlog listopada zaustavljene dvogodišnje borbe.

U televizijskoj izjavi, glasnogovornik Hamasovog oružanog krila Abu Ubaida rekao je da se postavljanje pitanja razoružanja neće prihvatiti.

Ništa bez izraelskog odlaska iz Gaze

Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez jamstava da će Izrael potpuno napustiti Gazu, rekla su tri izvora Reutersu prošli tjedan.

"Ono što neprijatelj danas pokušava progurati protiv palestinskog otpora, putem naših bratskih posrednika, izuzetno je opasno“, rekao je glasnogovornik.

Rekao je da zahtjevi za razoružanje "nisu ništa drugo nego otvoreni pokušaj nastavka genocida nad našim narodom, nešto što nećemo prihvatiti ni pod kojim okolnostima.“

Nije jasno predstavljaju li ti komentari formalno odbacivanje plana razoružanja koji podržava SAD, a politički dužnosnici Hamasa nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.