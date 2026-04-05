Ponovno vrije na zaboravljenom ratištu: 'Razoružanje? Nema šanse'

M.Da./Hina

05.04.2026 u 21:04

Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Hamasovo oružano krilo objavilo je u nedjelju da je rasprava o razoružanju skupine prije nego što Izrael u potpunosti provede prvu fazu primirja u Gazi, dogovorenog uz posredovanje SAD-a, pokušaj nastavka onoga što su nazvali genocidom nad palestinskim narodom

U televizijskoj izjavi, glasnogovornik Hamasovog oružanog krila Abu Ubaida rekao je da se postavljanje pitanja razoružanja neće prihvatiti.

Pitanje Hamasovog odricanja od oružja glavna je prepreka u pregovorima o provedbi plana "Odbora za mir" za Gazu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, a čiji je cilj učvršćivanje primirja kojim su prošlog listopada zaustavljene dvogodišnje borbe.

Ništa bez izraelskog odlaska iz Gaze

Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez jamstava da će Izrael potpuno napustiti Gazu, rekla su tri izvora Reutersu prošli tjedan.

"Ono što neprijatelj danas pokušava progurati protiv palestinskog otpora, putem naših bratskih posrednika, izuzetno je opasno“, rekao je glasnogovornik.

Rekao je da zahtjevi za razoružanje "nisu ništa drugo nego otvoreni pokušaj nastavka genocida nad našim narodom, nešto što nećemo prihvatiti ni pod kojim okolnostima.“

Nije jasno predstavljaju li ti komentari formalno odbacivanje plana razoružanja koji podržava SAD, a politički dužnosnici Hamasa nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.

Izvor: Profimedia / Autor: Abed Rahim Khatib / AFP / Profimedia

Rat Hamasa i Izraela u Gazi izbio je nakon što su borci predvođeni Hamasom izveli prekogranične napade na južni Izrael, što je izazvalo razornu izraelsku ofenzivu koja je raselila velik dio stanovništva Gaze i ostavila enklavu uglavnom u ruševinama.

Od stupanja na snagu primirja, Hamas i Izrael su se više puta međusobno optuživali za kršenje njegovih uvjeta.

Abu Ubaida je pozvao posrednike da izvrše pritisak na Izrael da ispuni svoje obveze iz prve faze Trumpovog plana prije nego što se može održati bilo kakva rasprava o drugoj fazi.

"Neprijatelj je onaj koji potkopava sporazum", rekao je. Iz Izraela zasad nije bilo komentara na njegove izjave.

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
