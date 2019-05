Ponovno otkazana sjednica - Županijska skupština čeka donošenje proračuna

Sjednica ličko-senjska Županijska skupština najavljena za danas, na kojoj je na dnevnom redu trebalo biti prihvaćanje proračuna, odgođena je jutros uz obrazloženje da je njezin predsjednik Marijan Kustić (HDZ) bolestan, a tajništvo županije najavilo je da će se sjednica održati u sljedećih nekoliko dana

To je treće otkazivanje sjednice nakon konstituirajuće sjednice 11. travnja. Na dnevnom redu je prihvaćanje proračuna županije za ovu godinu (s projekcijama za 2020. i 2021.) na iznos od 376.168.000 kuna, kako je to predložio župan Darko Milinović, s tim da su HSP i HDZ najavili podnošenje amandmana na proračun. Neprihvaćanje županova proračuna značilo bi njegovo rušenje i nove izbore za Županijsku skupštinu i za župana, s tim da je krajnji rok za prihvaćanje proračuna 10. srpnja.

Milinović, zbog čijeg izbacivanja iz HDZ-a nije prihvaćen proračun u prosincu, zbog čega su održani izbori u ožujku te privremeno financiranje u prvih pet mjeseci ove godine, nazvao je štetnim blokiranje rada raznih udruga jer sportski savezi i Crveni križ mole pomoć, stoje planovi za gradnju 22 milijuna kuna vrijednoga razvojnog centra, stoji potpisivanje suvlasništva za regionalni Centar za gospodarenjem otpada na Babinoj gori, što je zakonska obveza, a sada, od 1. lipnja, kako je istaknuo, slijedi i nemogućnost isplata plaća svim korisnicima županijskog proračuna.

'No, zvao me je sinoć gospodin Kustić i rekao da ima zdravstvenih problema. Mislim da je iskreno, možda se sve riješi za koji dan, ali - ako su za rušenje proračuna - neka ga ruše, to je poštenije prema narodu i stvarno napaćenoj Lici, pa neka idu novi izbori', rekao je Milinović.

Podsjetio je na dogovor u travnju uoči jednoglasnog konstituiranja Županijske skupštine, kad je s HDZ-om potpisan dogovor nezavisnih lista Darka Milinovića i Ante Dabe po kojem će se prihvatiti proračun ako se za predsjednika Županijske skupštine izabere HDZ-ov vijećnik Marijan Kustić jer je HDZ relativni pobjednik izbora.

Ne bude li novi termin sjednice ovog tjedna, Milinović je za petak najavio konferenciju za novinare na kojoj će, kako je rekao, biti 'puno oštriji i otvoreniji o svemu nego danas'.