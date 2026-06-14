Pomorci sa zaplijenjenog broda u Hormuzu stigli u Hrvatsku

Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.

Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.