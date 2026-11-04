Oni su ga doveli na vlast, a sad su mu okrenuli leđa

Reuters u analizi izbornih rezultata ističe da je koalicija koja je Trumpu donijela pobjedu 2024. sada ozbiljno narušena. Demokrati su na međuizborima ostvarili velike dobitke, uključujući pobjede u državama i područjima u kojima su republikanci donedavno imali znatnu prednost. Pritom su se posebno istaknuli pomaci među biračima koji su prije dvije godine pomogli Trumpu.

Republikanci su izgubili potporu među Latinoamerikancima, crnim muškarcima i mladim biračima – skupinama čiji je pomak prema Trumpu bio jedan od važnijih elemenata njegova povratka u Bijelu kuću.

Jedan od najupečatljivijih primjera su Latinoamerikanci. Trump je 2024. osvojio gotovo polovicu glasova te skupine, što je bio znatan skok u odnosu na približno trećinu koju je osvojio 2020. godine. Taj pomak bio je važan za njegovu pobjedu, osobito u državama s velikim udjelom latinoameričkog stanovništva.

No na ovim izborima republikanska potpora među latinoameričkim biračima pala je na približno trećinu, pokazale su izlazne ankete. Drugim riječima, s 46 posto potpore 2024. spustila se na oko 33 posto.

Promjena je bila posebno vidljiva u Teksasu, gdje Latinoamerikanci čine oko 40 posto stanovništva. Demokrati su ondje osvojili i guvernersku i senatorsku utrku. U jugoistočnoj Floridi, u okrugu s velikim udjelom latinoameričkog stanovništva, demokratkinja Pia Dandiya pobijedila je u utrci za Zastupnički dom, iako su granice izborne jedinice nedavno prekrojene u korist republikanaca.

Reuters pad republikanske potpore povezuje s ekonomskim nezadovoljstvom. Trump je 2024. obećavao brzo obuzdavanje inflacije, no birači su dvije godine kasnije i dalje suočeni s visokim troškovima života. To je posebno važno za skupine kojima su cijene hrane, stanovanja i goriva među ključnim izbornim pitanjima.

Mladi birači i crni muškarci također se udaljavaju

Pad potpore nije ograničen na latinoameričke birače. Izlazne ankete pokazuju i osjetno slabiju potporu republikancima među mladima te crnim muškarcima.

Među biračima u dobi od 18 do 29 godina republikanska potpora pala je s više od 40 posto 2024. na 25 posto na ovim izborima. Među crnim muškarcima smanjila se s 21 na 13 posto.

Trump je 2024. ostvario pomake među mlađim biračima, osobito muškarcima, kojima su se obraćali i njegovi saveznici iz svijeta društvenih mreža i podcasta. Njegova kampanja pokušavala je doprijeti do birača koji su bili nezadovoljni tradicionalnim političkim elitama, a dio njih privukla su obećanja o ekonomskim prilikama i promjeni političkog smjera.

Sličan je bio i pokušaj širenja potpore među crnim muškarcima. Trump je u kampanji 2024. nastojao iskoristiti nezadovoljstvo dijela birača ekonomskim položajem i politikom demokratske administracije. No rezultati međuizbora pokazuju da se taj pomak nije održao u istom opsegu.

Važno je pritom napomenuti da usporedba predsjedničkih izbora 2024. i međuizbora 2026. ne znači da su svi birači koji su se udaljili od republikanaca trajno promijenili stranačku pripadnost. Izlazne ankete pokazuju kako su glasali na različitim izborima, a ne nužno kako će glasati na sljedećim predsjedničkim izborima.

Ekonomija nadjačala Trumpova upozorenja

Reuters ističe da je nezadovoljstvo ekonomskom situacijom bilo jedan od ključnih razloga za poraz republikanaca. Gotovo devet od deset birača navelo je troškove života kao važan čimbenik pri odluci, dok je gotovo dvije trećine za visoke cijene okrivilo Trumpa. Tri četvrtine ispitanih izjavilo je da su ljuti ili nezadovoljni smjerom u kojem se zemlja kreće.

Trump je u kampanji pokušavao skrenuti pozornost na kulturne i ideološke teme, upozoravajući da bi pobjeda demokrata značila pretvaranje SAD-a u komunističku zemlju. No birači su, prema izlaznim anketama, bili znatno više usredotočeni na cijene hrane i goriva. Njegove carine i rat s Iranom dodatno su opteretili ekonomsku situaciju.

Republikanci su tako izgubili dio birača koje su pridobili 2024., ali i one koji su ih tradicionalno podržavali. Reuters navodi da su demokrati napredovali u bogatijim i siromašnijim okruzima, kao i u područjima s većim i manjim udjelom visokoobrazovanih stanovnika.

Hoće li Trump moći ponovno okupiti svoju koaliciju?

Rezultati međuizbora otvaraju pitanje koliko je Trumpova pobjednička koalicija iz 2024. bila dugoročno održiva. Tada je uspio povezati tradicionalne republikanske birače s dijelom mlađih, latinoameričkih i crnih birača, ali i nezadovoljnima ekonomskom situacijom i političkim establišmentom.

Sada se pokazuje da potpora tih skupina nije bila bezuvjetna. Dio birača očito je bio spreman podržati Trumpa kao alternativu demokratima, ali nije jednako spreman podržati republikance nakon dvije godine njegove politike.

Za demokrate je to prilika, ali ne i jamstvo da su trajno pridobili te birače. Za republikance je, pak, problem što će uoči predsjedničkih izbora 2028. morati odgovoriti na pitanje kako ponovno okupiti skupine koje su im pomogle osvojiti Bijelu kuću, a sada su se u velikom broju okrenule njihovim protivnicima.