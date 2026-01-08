BLOKADA OD JUTRA

Poljoprivrednici prosvjeduju u Parizu zbog spornog trgovinskog sporazuma

I.H./Hina

08.01.2026 u 08:15

Francuski poljoprivrednici blokirali su u četvrtak lokacije u Parizu u znak prosvjeda protiv sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma koji će Europska unija potpisati s južnoameričkim zemljama i drugih lokalnih problema

Poljoprivrednici iz sindikata Coordination Rurale pozvali su na prosvjede u Parizu ljuti zbog sporazuma o slobodnoj trgovini Europske unije i južnoameričkog bloka Mercosur, za koji se boje da bi mogao preplaviti zemlju jeftinim uvozom hrane, te zbognačina na koji se vlada nosi s bolešću stoke.

"Između ogorčenja i očaja smo. Osjećamo se napuštenima, kao s Mercosurom. Napušteni smo u korist svemirskog broda, Airbusa ili automobila", rekao je za Reuters Stephane Pelletier, zamjenik predsjednika sindikata u Vienneu, u središnjoj Francuskoj.

Prosvjed dolazi nekoliko dana nakon što je Europska komisija predložila da se poljoprivrednicima stavi na raspolaganje 45 milijardi eura sredstava EU-a i pristala smanjiti uvozne carine na neka gnojiva u pokušaju da pridobije zemlje koje oklijevaju u svojoj podršci Mercosuru. Sporazum podržavaju zemlje poput Njemačke i Španjolske, a čini se da je Komisija dobila podršku Italije, što znači da bi imala glasove potrebne za odobrenje trgovinskog sporazuma sa ili bez francuske podrške. Glasovanje o sporazumu očekuje se u petak.

Poljoprivrednici također zahtijevaju prekid klanja krava zbog niza slučajeva visoko zarazne virusne bolesti kvrgave kože, koje smatraju pretjeranima i umjesto toga zalažu se za cijepljenje.

Deseci traktora parkirani su na obali Seine ispod Eiffelovog tornja i blokiraju neke prilaze centru grada iz Peripheriquea, poput Porte d'Auteuila.

Uspjeli su stići do centra grada iako je francuska policija uvela strogu zabranu.

