Politička ravnoteža se promijenila, no je li to dovoljno za osudu Trumpa? Saznajte sve o postupku koji bi ga mogao zauvijek izbaciti iz politike

Dvorana Senata, gornjeg doma američkog Kongresa, koju su prije mjesec dana poharali obožavatelji Donalda Trumpa, idućeg tjedna poslužit će kao sudnica u drugom procesu opoziva donedavnog poglavara Bijele kuće. Prije točno godinu dana Senat pod kontrolom republikanaca proglasio je Trumpa nedužnim po dvije točke optužnice opoziva Zastupničkog doma. Iako su gornji dom u međuvremenu preuzeli demokrati, nije sasvim izgledno da će Trump biti osuđen i diskvalificiran za novu predsjedničku kandidaturu

Proceduralno, opoziv predsjednika izglasava Zastupnički dom Kongresa, no to u praksi nema nikakvog učinka ukoliko optužnicu ne potvrdi i Senat. Nakon Andrewa Jacksona i Billa Clintona, Donald Trump treći je opozvani predsjednik u povijesti SAD-a, no niti jedan od njih nije osuđen u Senatu i posljedično maknut s predsjedničke dužnosti. Trump je međutim jedinstven slučaj po tome što ga je Zastupnički dom dvaput opozvao.

U prvom navratu Trump je bio opozvan zbog zloupotrebe ovlasti i ometanja rada Kongresa, što je republikanska većina u Senatu prije godinu dana odbacila po stranačkoj liniji. Jedini republikanac koji je Trumpa proglasio krivim po prvoj točki optužnice bio je bivši predsjednički kandidat Mitt Romney, kao prvi senator koji je osudio predsjednika iz svoje stranke. No jedan 'odmetnik' ne čini razliku: za osudu predsjednika potrebna je dvotrećinska većina, ili 67 senatorskih glasova. U aktualnom sazivu s omjerom snaga 50:50 demokratima za neutraliziranje Trumpa nedostaje čak 17 republikanskih ruku. Kakva je procedura? Umjesto u ponedjeljak 8. veljače, suđenje će početi dan kasnije, temeljem dogovora demokrata i republikanaca u Senatu kako bi Trump, s jedne strane, imao više vremena za pripremu obrane te kako bi senatori u međuvremenu konačno potvrdili preostale ministarske kandidate predsjednika Joea Bidena. Zastupnici moraju dokazati svoje tvrdnje izvan svake sumnje, što je standard u običnom sudskom procesu za kaznena djela. Pravilnik Senata nalaže da svaki dan suđenja po opozivu započinje u podne, osim u slučaju da senatori dogovore drukčiju satnicu. Također, predviđen je šestodnevni radni tjedan - izuzev nedjelje. Trajanje suđenja Trumpu nije moguće unaprijed odrediti, no procjenjuje se da bi ovaj proces mogao biti znatno kraći od lanjskog, koji je potrajao čak tri tjedna. Demokrati su dali naslutiti da žele brzo okončati postupak, djelomično i zato što se moraju što prije posvetiti gorućim pitanjima i odredbama. Na brže suđenje ukazuje i jedna jedina točka optužnice - iniciranje pobune protiv američke vlasti koju su 6. siječnja umalo na vlastitoj koži osjetili upravo članovi Kongresa.

Zastupnički dom opozvao je Trumpa 14. siječnja s 232 glasa 'za' i 197 'protiv', s time da je među onima koji su podržali opoziv bilo i deset republikanaca. Optužnica za 'poticanje na pobunu' odnosi se na Trumpov poziv tisućama pristaša u Washington D.C.-ju da marširaju na Kapitol neposredno prije njihovog nasilnog upada u zgradu Kongresa, u kojem je tog dana trebala biti potvrđena izborna pobjeda Joea Bidena. Šokantni prizori upada u hram američke demokracije bili su tek uvod u tragične događaje na Kapitolu, gdje je život izgubilo pet osoba. U optužnici se također navode Trumpovi pokušaji da promijeni potvrđeni ishod izbora, uključujući njegov telefonski nalog državnom tajniku Georgije Bradu Raffenspergeru da negdje pronađe glasove koji će u toj saveznoj državi preokrenuti rezultat u njegovu korist.

Na suđenju u Senatu članovi Zastupničkog doma djeluju kao tužitelji, a senatori kao porotnici. Demokratske tužitelje predvodit će Jamie Raskin iz Marylanda, član Odbora za pravosuđe i profesor ustavnog prava, a u timu su još Diana DeGette iz Colorada, David Cicilline s Rhode Islanda, Joaquin Castro iz Teksasa, Eric Swalwell i Ted Lieu iz Kalifornije, Stacey Plaskett s Djevičanskih otoka i Madeleine Dean iz Pennsylvanije. Pomažu im odvjetnici Barry Berke i Joshua Matz, angažirani i u prvom opozivu Donalda Trumpa. Američki ustav propisuje da suđenje američkom predsjedniku u Senatu vodi predsjednik Vrhovnog suda. To bi u ovom slučaju bio John Roberts, imenovan u mandatu predsjednika Georgea W. Busha. Roberts je predsjedao i lanjskom suđenju Trumpu, no s obzirom na to da se sada sudi bivšem predsjedniku, Senat je u situaciji bez presedana odlučio da Roberts formalno nije nadležan voditi proces. Umjesto njega, suđenjem će predsjedati senator Patrick Leahy, demokrat iz Vermonta. Kao stranački veteran, on je na dužnosti predsjednika Senata pro tempore, što znači da predsjeda gornjim domom Kongresa u slučajevima kada nije nazočna američka potpredsjednica Kamala Harris. Potpredsjednička dužnost naime formalno podrazumijeva i predsjedanje Senatom.

Otvoreno je pitanje je li suđenje bivšem predsjedniku uopće u skladu u ustavom, a upravo na tome će se temeljiti Trumpova obrana. Bivšeg predsjednika branit će odvjetnici David Schoen, bivši branitelj Trumpova savjetnika Rogera Stonea, i Bruce L. Castor Jr., bivši v.d. državnog tajnika Pennsylvanije. Njihova imena Trump je predočio tek 31. siječnja, nakon što su ga je napustio cijeli prethodni odvjetnički tim. Povijest opoziva nižih američkih dužnosnika sugerira da Senat jest ovlašten suditi i bivšem predsjedniku, što su senatori potvrdili 26. siječnja, odbacujući većinom glasova prigovor republikanskog kolege Randa Paula koji je tražio da se suđenje proglasi neustavnim zbog toga što Trump više nije na predsjedničkoj dužnosti. Činjenica da je čak 45 republikanskih senatora proglasilo suđenje neustavnim ukazuje na slabu šansu da se osudi Trumpa. No šansa postoji. Mitch McConnell, vođa republikanaca u Senatu, ranije je osudio 'rulju koja je upala u Kongres' i jasno rekao da je prosvjednike na to potaknuo predsjednik Trump. No i on je suđenje bivšem predsjedniku proglasio neustavnim. Osim toga, mnogi republikanski senatori tvrde da bi osuda Trumpa dodatno podijelila Ameriku.

Bez mobitela u dvorani Senatori tijekom suđenja obično pomno slušaju govornike, često i do sitnih noćnih sati. Kako bi se osigurala njihova fokusiranost, lani im je bilo zabranjeno unositi mobitele i ostale elektroničke uređaje u dvoranu. Ovaj put očekuje se i aktiviranje epidemioloških mjera.