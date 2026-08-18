Politička bomba u Kijevu: Smijenjeni ministar otvoreno izazvao Zelenskog, evo što traži

Fedorov je zahtjev iznio u videoporuci objavljenoj u utorak navečer na YouTubeu. Prema Reutersu, riječ je o prvom takvom javnom zahtjevu nekog istaknutog ukrajinskog političara od početka ruske invazije.

Ukrajinski zakon trenutačno ne dopušta održavanje izbora dok je na snazi ratno stanje.

'Demokracija ne može biti talac Rusije', poručio je 35-godišnji Fedorov.

'Moramo pronaći zakonit, siguran i realističan mehanizam koji će Ukrajini omogućiti obnovu punog demokratskog procesa čak i u uvjetima dugotrajnog rata', rekao je.