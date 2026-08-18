Politička bomba u Kijevu: Smijenjeni ministar otvoreno izazvao Zelenskog, evo što traži

Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora i tijekom rata, ustvrdivši da se Ukrajina suočava sa 'sistemskom krizom upravljanja'. Njegov istup predstavlja jedan od najozbiljnijih unutarnjopolitičkih izazova predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije 2022. godine
Fedorov je zahtjev iznio u videoporuci objavljenoj u utorak navečer na YouTubeu. Prema Reutersu, riječ je o prvom takvom javnom zahtjevu nekog istaknutog ukrajinskog političara od početka ruske invazije.
Ukrajinski zakon trenutačno ne dopušta održavanje izbora dok je na snazi ratno stanje.
'Demokracija ne može biti talac Rusije', poručio je 35-godišnji Fedorov.
'Moramo pronaći zakonit, siguran i realističan mehanizam koji će Ukrajini omogućiti obnovu punog demokratskog procesa čak i u uvjetima dugotrajnog rata', rekao je.
'Sustav se boji promjena'
Fedorov je godinama bio jedan od saveznika Zelenskog, no u srpnju je neočekivano smijenjen s mjesta ministra obrane, samo šest mjeseci nakon što je preuzeo tu funkciju uz obećanje velikih reformi.
U svom najnovijem istupu otišao je znatno dalje i ustvrdio da Ukrajina prolazi kroz "sistemsku krizu upravljanja".
'Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Štiti samoga sebe. Boji se promjena', rekao je.
Iako nije prozvao konkretne osobe, govorio je i o korupciji unutar državnog aparata, tvrdeći da ona šteti ukrajinskim ratnim naporima.
Smjena nakon reforme nabave
Bivši ministar ranije je rekao da vjeruje kako je njegov pokušaj reformiranja sustava nabave Ministarstva obrane pridonio njegovoj smjeni. Riječ je o sustavu preko kojeg se nabavlja vojna oprema vrijedna milijarde dolara.
Njegov zahtjev za izborima mogao bi dodatno otvoriti osjetljivo pitanje demokratskog legitimiteta ukrajinskih institucija tijekom dugotrajnog rata, ali i praktičnih i sigurnosnih prepreka organiziranju glasanja u ratnim uvjetima.
Ured predsjednika Zelenskog nije odmah komentirao Fedorovljev istup.