OZBILJNO UPOZORENJE

Moskva zaprijetila novim napadima i poručila: 'Ne boravite u Ukrajini'

I.H./Hina

03.10.2026 u 16:17

Novi napadi na Kijev
Novi napadi na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: Ягодкин Дмитрий / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Rusija je u subotu objavila da će nastaviti s ciljanim napadima na Kijev i ostale ukrajinske gradove te je pozvala strane državljane i diplomate da napuste glavni grad

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju je napisalo da "kao odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga, usmjerene protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture zemlje, oružane snage nastavljaju sustavno izvoditi ciljane napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima".

vezane vijesti

"Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući i osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini niti putuju na njezin teritorij."

"Odgovornost za sve eventualne štetne posljedice u potpunosti snose oni koji zanemare ovo upozorenje", priopćilo je ministarstvo. Rusija je nedavno pojačala napade na infrastrukturu u ukrajinskome glavnom gradu, pogodivši u zračnom napadu u subotu most preko rijeke Dnjepar.

Takva sve intenzivnija kampanja poremetila je život triju milijuna stanovnika glavnoga grada uoči oštrih zimskih mjeseci.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj je tjedan rekao da Ukrajina plaća cijenu za napade na Rusiju te da će se to nastaviti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POTRESNA PRIČA

POTRESNA PRIČA

Petra je prolazila s 5,0, a onda pala u otvoreni ponor: Zašto su djevojke s autizmom – nevidljive
izbori pred vratima

izbori pred vratima

Može li BiH od 'tehničke greške' postati - država? Evo što bi doista uzdrmalo Dodika i Čovića
USLIJED MIROVNIH PREGOVORA

USLIJED MIROVNIH PREGOVORA

NYT razotkrio tajne pregovore: Trumpovi ljudi s Putinom ugovaraju naftni posao vrijedan milijarde?

najpopularnije

Još vijesti