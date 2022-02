Političari u BiH i dalje bez dogovora o izbornom zakonu, slijedi novi krug pregovora

Novi krug pregovora o izmjenama izbornog zakona BiH koji je u četvrtak održan u Sarajevu nije doveo do konačnog dogovora no sudionici su se suglasili da razgovore ipak nastave i pokušaju riješiti ovaj problem do kraja veljače.

Predsjednik HDZ 1990. Ilija Cvitanović je novinarima nakon sastanka koji je trajao tek nešto više od sat vremena kazao kako su potvrđena ranija stajališta pri čemu svi žele poboljšanje odnosa u Federaciji BiH a hrvatske stranke jamstva da će hrvatskim glasovima biti birani hrvatski zastupnici u Domu naroda parlamenta Federacije BiH te kako će se jedan član Predsjedništva BiH birati prvenstveno glasovima Hrvata. "Kroz razgovor želimo doći do rješenja no nitko od Hrvata neće pristati na 'kompromis' po kojemu nećemo biti definirani u ustavu", kazao je Cvitanović potvrdivši kako ne dolazi u obzir brisanje nacionalnih odrednica uz titulu članova Predsjedništva BiH.