incident na trešnjevci

Policija zaustavila vozača, a zbog onoga što je uslijedilo završio je u pritvoru

M.Či./Hina

20.09.2026 u 13:33

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Zagrebačka policija (PUZ) u nedjelju ujutro uhitila je i privela alkoholiziranog 35-godišnjaka koji je, nezadovoljan nadzorom prometa koji je policija provodila na Trešnjevci, vrijeđao, a potom i nogom udario jednog policajca

U nedjelju ujutro oko 4 sata na Trešnjevci, izvijestio je PUZ, na raskrižju Selske ulice i Jadranskog mosta, za vrijeme nadzora vozila i vozača, policajci su uočili i zaustavili vozilo marke Peugeot Partner zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak.

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Nezadovoljan zbog obavljanja nadzora, 35-godišnjak je verbalno vrijeđao policajce, a potom i jednog od njih udario nogom. Radi sprječavanja daljnjeg napada, policajci su prema 35-godišnjaku uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te ga uhitili i priveli u službene prostorije.

Tamo je utvrđeno da je muškarac pod utjecajem od 1,16 g/kg alkohola u organizmu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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