FOTO Radovi su pri kraju: Pogledajte novo ruho jedne od žila kucavica u Zagrebu

Kako završni radovi napreduju i kako izgleda obnovljen zapadni dio Vukovarske ulice, možete vidjeti u galeriji.

Podsjetimo, radi se o radovima koji su započeli pripremnim radovima još krajem ožujka, a planirano je da budu završeni do kraja rujna.

Opsežni radovi na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, u najvećem su se dijelu obavljali tijekom ljeta, zbog čega je taj dio ulice bio u potpunosti zatvoren za promet.

Osim rekonstrukcije cjevovoda, obavljeni su i obnova kolnika i pločnika te iscrtavanje nove prometne signalizacije. Također, na križanju sa Savskom, obavljena je rekonstrukcija tramvajske pruge odnosno križanja, što je dodatno produljilo radove.

Da je zaista u pitanju jedan od većih ovogodišnjih gradskih infrastrukturnih projekata, čija se vrijednost procjenjuje na ukupno pet milijuna eura (3,8 za cjevovod i 1,2 za tramvajsko križanje) potvrdio je i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je istaknuo da zbog opsega radova i nepredviđenih situacija na koje su naišli tijekom radova, došlo do kašnjenja sa završetkom.

No, najavio je da bi Vukovarska trebala biti završena do kraja rujna. Sudeći po fotografijama, pitanje je dana kad će biti puštena u promet.