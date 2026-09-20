snimljeno dronom

FOTO Stadion u Kranjčevićevoj dobio prepoznatljiv oblik

M.Či.

20.09.2026 u 13:16

Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb
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Stadion u Kranjčevićevoj ulici polako poprima svoj prepoznatljivi oblik. Nove fotografije koje je objavio Grad Zagreb, snimljene dronom, daju novi uvid u ono što su mnogi nazivali najvećim gradskim gradilištem

Kako su objavili iz Grada, radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj napreduju, a postavljanjem trećeg kutnog luka krovne konstrukcije, stadion je dobio i prepoznatljiv oblik.

Ističu kako se na sjevernoj i istočnoj tribini postavljaju nosači i kreće montaža stolaca, dok se na zapadno tribini radi na postavljanju fasade, instalacijama te zatvaranju fasadnih i krovnih ploha.

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Na južnoj tribini traju radovi na instalacijama, konstrukciji krova i semafora te su u tijeku pripreme za postavljanje fasade.

Ističu i kako se uređuju prometnice oko stadiona, izvode podzemne instalacije i pripremaju površine za asfaltiranje.

Podsjetimo, projekt izgradnje novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici započeo je u travnju 2025. godine rušenjem starog stadiona.

Novi će stadion po završetku imati više od 11 tisuća sjedećih mjesta, a zadovoljit će UEFA-ine uvjete za stadion 4. kategorije, što znači da će se na njemu moći igrati reprezentativni susreti, ali i utakmice svih europskih klupskih natjecanja.

No, najveću će promjenu osjetiti stanovnici Trešnjevke, gdje se stadion nalazi.

Jer u ovaj 38 milijuna eura vrijedan projekt (bez PDV-a), osim izgradnje stadiona, uključena je i izgradnja novog trga uz Kranjčevićevu ulicu te parkirališta s više od 400 parkirališnih mjesta. Osim toga, na stadionu bi se trebala smjestiti solarna elektrana, a uz njega bi trebali biti izgrađeni i vertikalni vrtovi.

Dovršavanje stadiona u Kranjčevićevoj, važno je i za drugi kapitalni projekt na istoku grada. Naime, tek kad ovaj stadion bude dovršen, može se započeti s realizacijom projekta Maksimir, koji obuhvaća rušenje i gradnju novog stadiona.

Tijekom radova u Maksimiru Dinamo bi svoje utakmice trebao igrati u Kranjčevićevoj, travnjak bi mogla isprobati i hrvatska nogometna reprezentacija.

Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
  • Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
  • Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
  • Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
  • Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
  • Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik
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Stadion u Kranjčevićevoj poprima svoj prepoznatljiv oblik Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

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