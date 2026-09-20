Drama u Rijeci: Policija pokušala zaustaviti automobil, vozaču se to nije svidjelo

Ignoriravši zapovijedi policijskog službenika da se zaustavi oko 3.10 u ulici Slogin kula u središtu Rijeke, 26-godišnjak je nastavio s vožnjom u automobilu riječkih registracijskih oznaka, ubrzao i ozlijedio policajca udarivši ga vozilom u nogu te je pobjegao.

Pronađen je u subotu tijekom dana i priveden na kriminalističko istraživanje te je protiv njega podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu za kažnjivo djelo prisile prema službenoj osobi. Predan je pritvorskom nadzorniku.

Osim toga, 26-godišnjaka će biti i prekršajno kažnjen temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.