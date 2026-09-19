zabrinjavajući incident

Drama u požeškoj školi: Učenik donio pištolj sa streljivom, intervenirala policija

M. Šu.

19.09.2026 u 19:01

Policija (ilustracija)
Policija (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL
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U Obrtničkoj školi Požega u petak se dogodio zabrinjavajući incident nakon što je učenik prvog razreda u školu donio airsoft pištolj sa streljivom. Nakon što je nastavnica doznala što učenik ima kod sebe, pozvana je policija koja je intervenirala, a okolnosti događaja još se utvrđuju

Prema prvim informacijama, nije riječ o klasičnom vatrenom oružju, već o airsoft pištolju, odnosno replici oružja. Takav predmet, međutim, može prouzročiti ozljede te njegovo unošenje u školu predstavlja sigurnosni rizik.

Nakon što je jedna od nastavnica saznala da učenik kod sebe ima airsoft pištolj, odmah je obavijestila policiju. Policijski službenici ubrzo su stigli u školu i poduzeli potrebne radnje.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrđeno je da su upoznati s događajem te da se utvrđuju sve okolnosti slučaja. Više pojedinosti zasad nisu iznosili s obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, piše požega.eu

Policija utvrđuje što se dogodilo

Zasad nije poznato kako je učenik unio airsoft pištolj u školu niti je li ga tijekom boravka u školi pokazivao ili njime nekome prijetio.

Požeško-slavonska županija, koja je osnivač škole, do objave informacije također nije bila obaviještena o događaju. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši provjere i utvrdi sve okolnosti incidenta.

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