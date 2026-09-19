saborski zastupnik

Armin Hodžić ponovno na čelu Bošnjaka u Hrvatskoj: Predstavio plan za idućih deset godina

M. Šu./Hina

19.09.2026 u 21:30

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Saborski zastupnik Armin Hodžić jednoglasno je u subotu ponovno izabran za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), a novo Predsjedništvo s 34 člana iz 16 mjesta diljem Hrvatske usvojilo je program usmjeren na jačanje političke zastupljenosti i povezivanja bošnjačke zajednice

Obraćajući se sudionicima skupštine BNV-a, Hodžić je rekao da donošenjem programa Vijeća preuzima odgovornost za budućnost bošnjačke zajednice u Hrvatskoj te istaknuo važnost dugoročnog planiranja i prenošenja znanja ljudima koji tek u nju dolaze.

"Dugoročno je važno ostaviti jasne planove, provedene poslove i znanje dostupno ljudima koji dolaze poslije nas", poručio je Hodžić.

Programskom deklaracijom BNV je među glavnim ciljevima do 2036. odredio jačanje kulturnih i obrazovnih institucija, političke zastupljenosti, gospodarstva i medija te povezivanje Bošnjaka u Hrvatskoj s Bosnom i Hercegovinom i dijasporom.

Planirano je i stipendiranje najmanje 500 bošnjačkih studenata, razvoj osam kulturnih centara, jačanje poduzetničke mreže te veće uključivanje mladih i žena.

Hodžić je na čelu Bošnjačkog nacionalnog vijeća od 2018. godine, a na parlamentarnim izborima 2024. izabran je u Hrvatski sabor, gdje zastupa bošnjačku, albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu.

Pupovac, Katičić i Benčić podržali novo vodstvo

Podršku novom vodstvu dao je saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac, istaknuvši važnost suradnje različitih nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

"Mi smo međusobno različiti kao ljudi, na različitim osnovama, povijesnim, po stvarima koje su dio naše tradicije i po stvarima koje su dio posebnosti i identiteta svake od naših zajednica", rekao je Pupovac.

Dodao je da predstavnici manjina imaju odgovornost svojim djelovanjem pridonositi demokratski snažnijem društvu te izrazio nadu da takve stavove dijeli i Hodžić.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, koji je na skupu govorio u ime predsjednika Vlade, poželio je novom vodstvu uspješan rad i ostvarivanje zajedničkih interesa te istaknuo važnost institucionalnog povezivanja.

"Kada vjerujemo institucijama, vjerujemo jedni drugima i može se ispuniti puno interesa", poručio je.

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić rekla je da je bošnjačka zajednica u Hrvatskoj organizirana te da je tijekom povijesti dala doprinos hrvatskoj kulturi, znanosti, obrazovanju, izgradnji i obrani zemlje.

"Ne gledamo se kao manjina i većina, mi smo narodi koji zajedno gradimo budućnost već stoljećima", kazala je Benčić te naglasila važnost sjećanja na žrtve, uključujući žrtve genocida u Srebrenici.

Na skupštini su sudjelovala 204 delegata koji su, osim predsjednika i Predsjedništva, usvojila programsku deklaraciju i novi vizualni identitet BNV-a.

Novi znak objedinjuje žuti trokut preuzet iz zastave Bosne i Hercegovine, crveno polje iz hrvatske zastave te motiv ćilima.

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