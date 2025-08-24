Policija ugasila stranicu 'Moja žena': Radi se o teškim zloporabama

Talijanska policija zatvorila je talijansku Facebook stranicu 'Mia Moglie' (Moja žena), gdje su muškarci objavljivali intimne fotografije svojih partnerica, sestara i neznanki uglavnom bez pristanka tih žena. Stranica je djelovala od 2019. godine i imala je gotovo 32.000 članova, većinom muškaraca

Objave su uključivale fotografije spolnih odnosa i druge intimne snimke namijenjene komentarima i prijedlozima članova grupe, priopćila je talijanska policija. Kazne i do 6 godina zatvora Od početka djelovanja stranice podneseno je više od 2.000 prijava Meti i lokalnim vlastima. Policija pokrenula je istragu koja je dovela do konačnog zatvaranja stranice 20. kolovoza. 'Radi se o teškim zloporabama, od klevete do širenja intimnog materijala bez pristanka', rekla je Barbara Strappato, zamjenica ravnatelja rimske policije, prenosi CNN. Stranica je zatvorena nakon nekoliko formalnih prijava koje je podnijela feministička aktivistkinja Carolina Capria.

'Takvih stranica u Italiji ima puno, gdje se razmjenjuju fotografije žena, supruga, djevojaka, sestara ili neznanki', napisala je. Meta Italija uklonila je stranicu zbog kršenja pravila protiv seksualnog iskorištavanja odraslih. Italija inače od 2019. ima zakon protiv tzv. 'osvetničke pornografije', koji zabranjuje nezakonito širenje spolno eksplicitnih snimki i predviđa do šest godina zatvora. No mnoge slične stranice sele se na platforme poput Telegrama, koje, prema navodima policije, ne surađuju aktivno na uklanjanju sadržaja. S Facebooka na Telegram S aferom objavljivanja seksualnih fotografija žena na Telegramu posljednje se vrijeme suočavaju u Kini. 'Znate li da su vaši snimci procurili?' – bila je poruka neznanca preko koje je 20-godišnja Kineskinja, nazvana gospođica D, saznala da je njezin bivši partner podijelio njezine privatne fotografije i videozapise na Telegramu. Kanal Mask Park Treehole Forum imao je više od 100.000 pretplatnika i postao jedno od najvećih središta za širenje intimnih snimki bez pristanka. Na kanalu su objavljivane fotografije i snimci brojnih Kineskinja, uključujući i maloljetnice, pa čak i rođakinje počinitelja. Žrtve su u razgovorima bile meta uvreda i ponižavanja. Fotografije su se u grupi našle jer su ih ondje najčešće dijelili njihovi bivši partneri i međusobno poticali razmjenu intimnih sadržaja svojih bivših partnerica, piše CNN.