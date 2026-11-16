Krizne naftne zalihe u Hrvatskoj ispod propisanog minimuma EU-a

Još u siječnju nafta u hrvatskim strateškim zalihama bila je pokrivala 92 dana prosječnog dnevnog neto uvoza. Prema propisima Europske unije, članice ovisne o uvozu moraju na strateškim zalihama držati naftu koja pokriva 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza. Članice koje s e oslanjaju na vlastitu proizvodnju moraju pak držati količinu ekvivalentnu 61 danu domaće potrošnje , podsjeća Eurostat.

Hrvatske strateške naftne zalihe pokrivale su u srpnju tek 75 dana prosječnog dnevnog neto uvoza, izračunali su statističari.

U srpnju je Hrvatska tako bila na dnu ljestvice od 13 zemalja koje nisu ispunile taj uvjet, pokazuje izvješće europskog statističkog ureda, uz bok Malti i Italiji, sa pokrivenošću 76 odnosno 77 dana prosječnog neto uvoza.

Manje od 80 dana pokrivale su i zalihe u Bugarskoj i na Cipru, točno 78 dana.

Još na početku godine uvjet o minimalnim zalihama nisu ispunile Cipar, Češka, Irska, Bugarska i Latvija.

Pad europskih strateških naftnih zaliha povezan je s odlukom članica Međunarodne agencije za energiju (IEA) o otpuštanju nafte i goriva iz strateških rezervi kako bi se osigurala opskrba u uvjetima poremećaja na naftnim tržištima zbog rata na Bliskom istoku, napominje Eurostat.

Više komercijalnih zaliha

Komercijalne zalihe u Hrvatskoj činile su u srpnju više od polovine ukupnih zaliha, odnosno 54,9 posto, pokazuje izvješće europskog statističkog ureda.

Veći udio bilježile su samo Nizozemska, od 70,7 posto, i Mađarska, od 58,9 posto.

Malta, Estonija, Cipar i Luksemburg nisu pak u srpnju imale komercijalne zalihe,

Statističari napominju da komercijalne zalihe obuhvaćaju naftu i naftne proizvode koje kompanije drže na teritoriju pojedine članice Unije za vlastite operativne i komercijalne potrebe i dostupne su ako se ukaže potreba, podsjeća Eurostat.

Izuzevši krizne situacije, strateške zalihe uglavnom su stabilne jer odražavaju obveze koje se računaju na godišnjoj bazi, napominje se u izvješću. Komercijalne pak zalihe variraju pod utjecajem raznih čimbenika, uključujući, između ostaloga, cijene na fizičkom tržištu i geopolitičku situaciju.