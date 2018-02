Policija na udaru zbog izbjeglica i migranata: Tražili smo od MUP-a stvarne brojke o azilantima

Hrvatska je već dugo na udaru nevladinih udruga zbog tretmana izbjeglica i migranata. Udruge Are You Syrious? (AYS), No name kitchen (NNK), Centar za mirovne studije i Inicijativa Dobrodošli! i u srijedu su istaknuli da nasilna i nezakonita protjerivanja izbjeglica, što čini hrvatska policija, nisu prestala unatoč najnovijem dopisu pučke pravobraniteljice DORH-u, kao i upozorenjima nevladinih, međuvladinih, međunarodnih organizacija, inicijativa i medija

Tvrde, pozivajući se na svjedočanstva, kako hrvatska policija ne dopušta izbjeglicama tražiti azil u Hrvatskoj ako se na iregularan način nađu na našem teritoriju, već ih - suprotno međunarodnom i nacionalnom pravu - vraća u susjedne zemlje, nerijetko koristeći nasilje.

Tim povodom od MUP-a smo zatražili odgovore na pitanja koliki je pritisak tražitelja azila na naš sustav i kako uopće podnijeti zahtjev ako ih policija tjera s granice. Prema podacima koje smo dobili, u 2017. godini podneseno je 1895 zahtjeva za međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj. Radi se o manjem broju u odnosu na 2016. godinu, kada su zahtjev za međunarodnom zaštitom podnijele 2234 osobe. S druge strane, raste broj osoba kojima je odobren azil u Hrvatskoj unatoč kritikama na račun policije zbog represije te sustava koji je dizajniran tako da odbija tražitelje međunarodne zaštite u našoj zemlji. U 2017. godini za 183 osobe odobrili smo azil, što je ipak više u odnosu na prošlu godinu, kada su odobrena 83 zahtjeva, ili godinu prije, kada je odobreno tek 36 zahtjeva za azilom. Pravo na supsidijarnu pomoć u 2017. godini u Hrvatskoj ostvarilo je 28 osoba, što je također više od 17, koliko ih je to pravo ostvarilo u 2016. godini, ili svega njih sedam 2015. godine.

Što se tiče načina na koji se podnosi zahtjev za azilom, iz MUP-a navode da prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja izrazi namjeru za podnošenjem zahtjeva za međunarodnu zaštitu postaje tražitelj međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Pritom je osoba dužna usmeno ili pisano izraziti tu namjeru prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu, zatim u policijskoj upravi, odnosno postaji i prihvatnom centru za strance te iznimno u prihvatilištu za tražitelje azila. >>Ambulanta na kraju grada: Svi u jednoj čekaonici, osim azilanata. Diskriminacija ili… ? Zahtjev za međunarodnu zaštitu neposredno se podnosi u prihvatilištu za tražitelje azila usmeno uz zapisnik, čime počinje postupak odobrenja međunarodne zaštite. Pojmom međunarodna zaštita obuhvaćen je postupak priznavanja statusa azila i supsidijarne zaštite. Azil će se priznati tražitelju koji se nalazi izvan zemlje svog državljanstva, a osnovano strahuje od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja, zbog čega ne može ili ne želi prihvatiti zaštitu te zemlje.