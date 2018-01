Ambulanta na kraju grada: Svi u jednoj čekaonici, osim azilanata. Diskriminacija ili… ?

U domu zdravlja u zagrebačkim Dugavama jedna ambulanta obiteljske medicine namijenjena je samo tražiteljima međunarodne zaštite, koji inače borave u blizini. Uz tu je ambulantu odvojena i čekaonica namijenjena samo azilantima, kao i poseban WC. Dok iz doma zdravlja tvrde da je riječ o nadstandardu, iz udruge Are you Syrious navode da je to segregacija

'Uređena je dodatna čekaonica, ali ne moraju biti u toj čekaonici, nitko ih na to ne tjera. Nigdje ne piše da im je zabranjeno sjediti u zajedničkoj čekaonici, mogu slobodno sjesti gdje žele ili koristiti toalet koji žele. No čekaonica je zasebna jer su među njima vladale zarazne bolesti kao što su tuberkuloza i svrab, pa bismo mogli biti tuženi kada bi, recimo, netko tko ima tuberkulozu sjeo pokraj nekoga koga boli zub i zarazio ga.'

Za komentar smo pitali i Asju Korbar iz udruge Are you Syrious, koja pruža podršku izbjeglicama: 'Smatramo da je samo pružanje zdravstvene skrbi u Domu zdravlja svakako potreban preduvjet u smislu pristupa tražitelja azila zdravstvenoj skrbi u Hrvatskoj i vjerojatno predstavlja iskorak u smislu zakonski predviđenog minimuma, no istovremeno je prilično daleko od principa jednakosti tražitelja azila u odnosu na ostale građane Republike Hrvatske. Pritom ne ulazimo u pitanje kvalitete pružene usluge, već isključivo u način organizacije usluge. Dokle god se pred ordinacijom nalaze natpisi poput 'Čekaona za tražitelje azila – waiting room' ili 'WC – za tražitelje međunarodne zaštite', a za to ne postoje ni medicinski niti tehnički razlozi, smatramo da se radi o sistemskoj segregaciji, odnosno opresiji.'

Posebno diskriminirajućim i opasnim smatra implikaciju takvih natpisa i uputa koje, smatra Korbar, vode segregaciji, a ta je da su tražitelji azila i izbjeglice osobe koje šire zaraze i mogu ugroziti ostalo stanovništvo. Stoga je ukazala na to da je, prema saznanjima udruge Are you Syrious, broj slučajeva zaraznih osoba među tražiteljima azila minimalan te da nikada do sada prisustvo tražitelja azila u Hrvatskoj nije uzrokovalo epidemije. 'Svaki tražitelj azila kod dolaska u prihvatilište prolazi prvi liječnički pregled upravo s ciljem identifikacije, odnosno prevencije zaraznih bolesti', pojasnila je Korbar te istaknula da je najopasnija zapravo neosjetljivost ustanove koja bi trebala služiti svakom ljudskom biću, na sramotni dio ljudske prošlosti – segregaciju manjina i nemoćnih.

'Znači li to da bi djecu iz Porina trebalo stavljati u posebne škole i razredne odjele ili ograničiti kretanje izbjeglica po Zagrebu, jer unaprijed neutemeljeno pretpostavljamo da bi nas mogli ugroziti? Bismo li toj listi onda polako počeli dodavati i ljude koji žive u siromaštvu i vlazi? Odrasle i djecu koji su zbog različitih životnih okolnosti izgubili ili nikada nisu ni imali pristup zdravstvenoj skrbi pa tako ni cjepivu protiv zaraznih bolesti? I gdje je onda tome kraj?' zapitala se Asja Korbar.